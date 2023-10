Prezident Pavel prišiel o svoju hovorkyňu: Řeháková (30) budila dojem starej ženy, odišla z TÝCHTO dôvodov

Markéta Řeháková končí aj ako hovorkyňa českého prezidenta Petra Pavla (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA – Hlava ČR Petr Pavel bol od začiatku svojho pôsobenia spájaný so svojou hovorkyňou. Tá pri ňom stála už v čase boja o prezidentského kreslo. Jej prácu a nasadenie si stále veľmi cenil, no k postu hovorkyne prezidenta patrí nielen slovný prejav, ale aj reprezentovanie na úrovni. To sa jej podľa viacerých českých denníkov nepodarilo. Řeháková okrem toho nie vždy zachovala profesionálny prístup.