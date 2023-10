Žiak zo SASKY zúri: Nastala tu veľká manipulácia krúžkov? V tomto okrsku som mal na sto percent hlasy!

Žiak po voľbách zúri. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Známa tvár SASKY a hviezda sociálnych sietí z tohto subjektu Miroslav Žiak sa po voľbách 2023 nedostal späť do parlamentu. Jeho nálada je po tomto víkende pochopiteľne skleslá, no zároveň je atmosféra aj veľmi vypätá. Samotnému bývalému poslancovi sa totiž na sčítaní volebných okrskov niečo nezdá. Špeciálne, ak ide o preferenčne hlasy pri jeho mene. Je totiž presvedčený, že na tomto mieste ich musel dostať, no systém mu vyhadzuje nulu.