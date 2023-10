Europarlament vyzval EÚ na začatie prístupových rokovaní s Moldavskom

Europarlament (Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok potvrdili svoj záväzok voči budúcemu členstvu Moldavska v Európskej únii. Prístupové rokovania s Kišiňovom by sa podľa nich mali začať do konca tohto roka, informuje spravodajca.

Moldavská vláda podľa europoslancov preukázala odhodlanie a schopnosť splniť požiadavky Európskej komisie na začatie rokovaní o členstve. Uznesenie v prospech prístupových rokovaní s Moldavskom podporilo 448 poslancov, 45 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania. Uznesenie uvádza, že EÚ a jej členské štáty by mali zvýšiť finančnú a technickú pomoc Moldavsku, aby uľahčili jeho rýchlu a účinnú integráciu do Únie. To zahŕňa rýchle uvoľnenie novej splátky prebiehajúcej makrofinančnej pomoci Európskou komisiou.

Integrácia do EÚ je proces

Europarlament upozornil, že integrácia do EÚ je proces, ktorý si vyžaduje splnenie kritérií členstva, a preto vyzval všetkých moldavských politických aktérov na konsenzus o najdôležitejších a naliehavých reformách počas harmonizácie právnych predpisov s normami EÚ. Podľa EP pre Moldavsko je najdôležitejšie zaistiť udržateľnú a komplexnú reformu súdnictva a pokračovať v boji proti korupcii. Zároveň by malo pokračovať na odstraňovaní oligarchizácie, na reforme riadenia verejných financií, v boji proti organizovanej trestnej činnosti a v reforme verejnej správy.

Po ruskej invázii na Ukrajinu Moldavsko v marci 2022 požiadalo o členstvo v EÚ a v júni 2022 získalo štatút kandidátskej krajiny. V apríli 2023 EP vyzval, aby sa prístupové rokovania s touto krajinou začali do konca roka 2023, ak Moldavsko splní deväť krokov stanovených Európskou komisiou.