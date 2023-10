TAKTO dopadli voľby v najsevernejšej a najjužnejšej obci: Priepastný rozdiel! Koho volili na krajnom západe a východe?

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar, Ramon Leško, Agentúra Median pre RTVS)

Sever ovládli konzervatívci: Neochvejné víťazstvo KDH

Severania mali vo voľbách jasného favorita. V Oravskej Polhore, najsevernejšie položenej obci na Slovensku, si miestni zvolil jasného favorita. S nedostihnuteľným náskokom tam skórovalo konzervatívne KDH, ktorému svoj hlas odovzdalo až 44,65% obyvateľov. V prvej trojici sa umiestnili aj Smer-SSD (16,11%) a OĽaNO a priatelia (10,04%). Severania však vo voľbách nedali žiadnu nádej strane Republika, ktorej svoj hlas odovzdalo len 2,54% miestnych. Neuchytila sa ani Sme rodina či pravicová SaS.

Južania by si vo voľbách zvolili maďarskú stranu

Len necelých 300 kilometrov južne sa však preferencie voličov diametrálne odlišovali. V najjužnejšej obci Slovenska, Patinciach, už tradične skórovali maďarskí politici. So ziskom viac než polovice hlasov Patinčanov tak zvíťazila Aliancia (54,22%), ktorá svojim náskokom v obci zatienila všetky ostatné strany. V Patinciach tak ľudia cez hranicu zvoliteľnosti prehlasovali len dve ďalšie strany: Smer-SSD so ziskom 17,77% a Progresívne Slovensko, ktorému hlas odovzdalo 8,13% Patinčanov.

Východ ovládla sociálna demokracia: Neochvejné víťazstvo Smeru doplnil Hlas

Jednoliaty pohľad na vec mali napokon aj voliči z najvýchodnejšie položenej obce Nová Sedlica v okrese Snina. Vo voľbách tam s vysokým náskokom zvíťazila strana Smer-SSD (47,28%). Na druhom mieste so značne nižším počtom voličských hlasov skončila strana Hlas-SD so 14,13%. Hranicu 5% tak v obci pokorilo až 5 ďalších strán - Progresívne Slovensko so ziskom 5,98% hlasov, no aj strany SNS, Republika, Sme rodina a SaS, zhodne, so ziskom 5,43% hlasov.

Voľby na okraji západu boli tesné

Najmenšie rozdiely vo voličských preferenciách boli nakoniec zaznamenané v najzápadnejšej obci Slovenska, v Záhorskej Vsi. Vo voľbách tam zvíťazila strana Smer-SSD so ziskom skoro každého tretieho hlasu (28,42%), no presadili sa aj strany OĽaNO a priatelia (13,33%), Hlas-SD (18,36%), Progresívne Slovensko (14,97%), Republika (6,55%) a Sme rodina (5,03%).

To, ako si voliči vo voľbách počínali vo vašej obci a ešte oveľa viac môžete nájsť v prehľadnej grafike volebých výsledkov.

