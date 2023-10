Povolebné VTIPY priam zožrali sociálne siete: Pelle ako drahá nevesta či hriešny tanec o kúsok vlády!

Volebné vtipy ovládli internet. (Zdroj: Facebook/Zomri, Satirén, Pezinské MEME, )

BRATISLAVA - Je už po voľbách, a či sa nám to páči, alebo nie, víťaz je jasný. Líder strany Smer-SD Robert Fico dostal poverenie na jej zostavenie a v týchto chvíľach všetci netrpezlivo čakajú, ako sa to nakoniec vyskladá. Zatiaľ si môžete skrátiť čas najnovšími vtipmi na túto tému, a keďže ich je pomerne veľa, spravili sme z nich menší sumár. Z tohto totiž pôjdete do kolien.