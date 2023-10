MIMORIADNE V paláci prebieha stretnutie roka: Prezidentka odovzdala poverenie Ficovi, rokovania štartujú!

Robert Fico dostáva poverenie od Zuzany Čaputovej na zostavenie vlády. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Politické dusno trvá, aj keď je už po voľbách. Spočíva to v tom, že kreovanie vlády začína dnešným dňom, kedy sa po rokoch odohrá stretnutie roka. Už dlho sme totiž nemali príležitosť vidieť Zuzanu Čaputovú po boku Roberta Fica. Dochádza k nemu po rokoch práve dnes, kedy víťazovi volieb prezidentka odovzdáva poverenie na zostavenie vlády. Ide pritom o významných politických nepriateľov na našej scéne, čo toto stretnutie činí o to zaujímavejšie. Nech je to už však ako chce, dnešným dňom šéf Smeru Robert Fico rozbieha rokovania o budúcej koalícii.