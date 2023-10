Danko aj Sulík u Čaputovej: Líder SaS jej priniesol malú pozornosť, Danko prehovoril o rokovaniach

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Konečná. Prezidentka Zuzana Čaputová absolvovala minulý týždeň šnúru stretnutí s predsedami strán, ktoré sa dostali do parlamentu. Po Ficovi, Šimečkovi, Pellegrinim, Majerskom a Matovičovi prišli v pondelok na rad poslední dvaja - Andrej Danko a Richard Sulík. Ako s prvým sa stretla so šéfom národniarov.

Predseda SNS Andrej Danko po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Danko po stretnutí uviedol, že Čaputovú informoval oprebiehajúcich rokovaniach Smeru, Hlasu a SNS a ubezpečil ju, že poslanecký klub SNS je jednotný. "SNS chce byť vo vláde, ktorá zachová naše zahranično-politické priority," povedal.

Zároveň tiež prezradil, že sa na dnešnom rokovaní s Ficom a Pellegrinim práve druhého menovaného pýtal, či je už rozhodnutý, či pôjde jeho Hlas-SD do vlády so Smerom alebo s PS. „Ak by pán Pellegrini definitívne prestal rokovať s pánom Šimečkom, rokovania by nám išli lepšie,“ povedal. Podľa Danka však pokročili. "Verím, že Peter Pellegrini už definítne pochopil, že v tejto zostave môže byť predsedom parlamentu a že premiérom má byť podľa výsledkov volieb Robert Fico. Ja netlačím na žiadnu pozíciu," povedal Danko.

Predseda SaS Richard Sulík sa stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Po Dankovi sa Čaputová stretla s lídrom SaS Richardom Sulíkom. Šéf SaS sa "hecol" lebo rovnako ako pred ním šéf KDH, aj Sulík prišiel do paláca s kyticou kvetou - pre prezidentku zvolil červené ruže. Po samotnom stretnutí potvrdil, že Peter Pellegrini žiadal pre vstup do koalície rezort vnútra. Podľa Sulíka by mu ho Progresívne Slovensko malo dať. „Musíme dať Pellegrinimu ponuku, ktorá sa nedá odmietnuť, nebude ju chcieť odmietnuť, alebo sa mu bude odmietať veľmi ťažko," povedal. Tiež uviedol, že hodnotové rozdiely medzi konzervatívcami a liberálmi sú pri vzniku koalície s Hlasom tým najmenším problémom. PS aj KDH podľa neho s chladnými hlavami dokážu nájsť kompromis.