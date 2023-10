Majerský vylúčil spoluprácu s TOUTO stranou, Pellegrini chce stabilnú koalíciu: Lídri sa chystajú na neformálne rokovania

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Predseda KDH Milan Majerský opätovne potvrdil, že hnutie do vlády so Smerom-SD nepôjde. Nemá signály, že by to chcela Rada KDH zmeniť. Šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini verí, že víťaz volieb dostane možnosť zostaviť vládu. Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku nič nebráni ani neformálnym rokovaniam o vytvorení prípadnej alternatívy. Uviedli to v nedeľnej diskusii televízie Markíza.