Pozrite si VÝSLEDKY VOLIEB: Definitívne čísla sme sa dozvedeli až v ranných hodinách, Smer prevalcoval konkurenciu

Poznáme výsledky parlamentných volieb 2023. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Bola to veľká dráma až do poslednej možnej sekundy, no nakoniec sme sa ako národ dočkali vytúžených výsledkov parlamentných volieb 2023. Tie boli prvýkrát sčítavané elektronicky, no napriek tomu sme na sčítavanie okrskov čakali ešte dlhšie, ako napríklad v roku 2020. Paradoxy a exit polly rozhodovali ešte pred ich sčítaním, no nakoniec sa v reálnych výsledkoch premietlo veľké prekvapenie a vopred avizované víťazstvá niektorými agentúrami sa nakoniec nekonajú. Toto sú víťazi a toto porazení!