AKTUÁLNE Atmosféra z volebných centrál po zverejnení prvých čísiel: Obrovské ovácie u Sulíka a Šimečku

(Zdroj: reprofoto/Topky.sk)

Presne o 22 hodine a 45 minúte sa strany dozvedeli prvé čísla z exit pollu, ktoré pre TV Markíza vypracovala agentúra Focus. Parlamentné voľby by malo vyhrať Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,5 percenta. Za ním nasleduje Smer-SD s 21,9 percenta a Hlas-SD s 12,2 percenta. Do parlamentu by sa mali dostať aj OĽANO a priatelia s výsledkom 8 percent, SaS so 6,4 percenta, Republika so 6 percentami a KDH s 5,3 percenta hlasov.

Po oznámení prvých čísiel vypukli oslavy a krik vo volebnej centrále strany Progresívne Slovensko, ktorá by sa stala víťazom volieb.

Atmosféra po vyhlasení výsledkov exit pollu v centrále Progresívneho Slovenska (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Radostné ovácie prepukli aj v strane SaS, jej líder Richard Sulík je však opatrný a chce si počkať na oficiálne výsledky.

Reakcia strany SaS na vlastné výsledky exit pollu (Zdroj: Topky/Maarty)