Prekvapenie u liberálov: Vo volebnej centrále to žije! Sulíka prišiel podporiť aj známy slovenský herec

VIDEO Atmosféra vo volebnej centrále SASKY

Medzi stranami, ktoré si v centre hlavného mesta spravili volebnú centrálu, v ktorej čakajú na výsledky, si pripravila aj strana SaS. Tá tak urobila na terase Liberálneho domu, kde sídlia. Ten sa nachádza na Trenčianskej ulici. Predseda SaS si do centrály zavolal okrem straníckych kolegov aj priateľov. No prišiel aj známy slovenský herec. Konkrétne atmosféru svojou prítomnosťou spríjemnil Jozef Vajda. Ten prišiel oblečený v čiernom tričku a sivom saku, na mieste ho privítal hovorca strany Ondrej Šprlák.

Parlamentné voľby by malo vyhrať Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,5 percenta. Za ním nasleduje Smer-SD s 21,9 percenta a Hlas-SD s 12,2 percenta. Do parlamentu by sa mali dostať aj OĽANO a priatelia s výsledkom 8 percent, SaS so 6,4 percenta, Republika so 6 percentami a KDH s 5,3 percenta hlasov. Vyplýva to z exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Pred bránami parlamentu by mali ostať SNS so ziskom 4,4 percenta, Aliancia so 4,3 percenta, Demokrati s 3 percentami a Sme rodina s 2,3 percenta. Ostatné kandidujúce strany by nemali získať ani jedno percento. Na základe výsledkov by PS malo získať v parlamente 42 kresiel, Smer-SD 40. S 22 poslancami by mal byť v NR SR Hlas-SD. Hnutiu OĽANO a priatelia by malo pripadať 14 kresiel. SaS a Republika by mali získať po 11 miest. Desať poslancov by malo mať KDH.