SaS je rozhodne sklamaná! Pellegrini vymenil Slovensko za koalíciu temna a návrat do minulosti

(Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vymenil Slovensko za koalíciu temna a návrat do minulosti. Vyhlásila to SaS v reakcii na rozhodnutie Hlasu-SD rokovať o vytvorení vlády len so Smerom-SD a SNS. SaS chce byť tvrdou opozíciou a vládu kontrolovať.

Hlas-SD bude pokračovať v rokovaniach o vláde len so Smerom a SNS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Je pre nás sklamaním, že ponuka pre Petra Pellegriniho nielen na post premiéra, ale aj na pozíciu ministerstva vnútra, neprišla hneď po voľbách. To, bohužiaľ, využil Robert Fico. Presne pred týmto scenárom sme opakovane varovali. Slovensko tak čakajú ťažké roky," uviedol šéf SaS Richard Sulík. Skonštatoval, že Slovensko stojí pred otázkami, čo bude s právami menšín, spravodlivosťou a so zahraničným smerovaním krajiny.

Gröhling očakáva nepríjemné prekvapenie z rozdelenia funkcií

Podpredseda SaS Branislav Gröhling dodal, že ak by Pellegrinimu išlo o Slovensko, "neodovzdá krajinu do rúk človeka, počas ktorého tu bola všadeprítomná korupcia či prišlo k vražde nevinného novinára". Očakáva nepríjemné prekvapenie z rozdelenia funkcií, ktoré budú mať vplyv na spravodlivosť, budúcnosť školstva a celého štátu.

"V SaS budeme túto koalíciu dôkladne sledovať a pozerať jej na prsty. To bude obzvlášť dôležité pri stranách, ako Smer-SD a SNS, ktoré majú históriu bohatú na korupčné kauzy," podotkol. Pellegrini v utorok informoval o jednohlasnom rozhodnutí predsedníctva Hlasu-SD, že bude viesť ďalšie rokovania o zostavení vlády iba so Smerom-SD a SNS. Šéf Smeru-SD Robert Fico potvrdil, že naďalej preferuje koalíciu s Hlasom-SD a SNS. Chce urobiť všetko pre to, aby sa to podarilo.