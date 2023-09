Zatiaľ to vyzerá tak, že výsledok Hlasu-SD nebude hanbou, tvrdí Pellegrini

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Zatiaľ to vyzerá tak, že výsledok Hlasu-SD nebude hanbou. Uviedol to predseda strany Peter Pellegrini po zverejnení exit pollov.

Volebná noc v Hlase: Vyhlásenie Petra Pellegriniho (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

"Sme novou najmladšou stranou, ktorá v súboji bola, a byť hneď tretí a rozhodujúci pre koalíciu nie je vôbec zlý výsledok," skonštatoval líder Hlasu. Zopakoval, že strana bude zohrávať vážnu úlohu pri vyjednávaní o koalícii.

Dal sa podľa neho očakávať tesný súboj Smeru a Progresívneho Slovenska. O tom, s kým, by šiel Hlas do koalície skôr, Pellegrini špekulovať nechce. "Nemusíme ísť do koalície silou-mocou, len aby sme sa chytili moci. Budeme aj dôstojnou opozíciou," povedal Pellegrini. Doplnil, že v najbližších dňoch sa o nastávajúcej koalícii bude veľa rokovať nielen v rámci Hlasu, ale aj s predsedami ostatných strán.