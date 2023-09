TOP z volebného dňa: Premiér bez dokladov, dráma u prezidentky, Kollárov babinec a problémy Sulíka!

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel, Maarty, Ján Zemiar, Facebook / Robert Fico)

Férovosť a transparentnosť predčasných parlamentných volieb je zabezpečená. Po stretnutí s členmi štátnej volebnej komisie to povedal predseda vlády poverený vedením rezortu vnútra Ľudovít Ódor. Priblížil, že z jednotlivých volebných miestností zatiaľ nie sú hlásené žiadne problémy.

"Výsledky volieb do Národnej rady SR bude sumarizovať viac ako 700 odborníkov zo štatistického úradu, prostredníctvom 51 sumarizačných útvarov," podotkol Ódor s tým, že všetky zložky, ktoré sú zapojené do organizácie volieb, pracujú profesionálne. Premiér sa postaral o prvý volebný trapas - sprvu prišiel voliť bez občianskeho preukazu, po ktorý sa musel vrátiť. Následne odvolil bez problémov.

S problémami odvolila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Tá pôvodne mala naplánovanú voľbu o 10:30 v materskej škole v Pezinku, napokon odvolila až o hodinu neskôr. Dôvodom bol podozrivý muž, ktorý sa pohyboval v okolí volebnej miestnosti a čakal na prezidentku. Vec riešili aj policajti. Podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej majú ľudia právo a rovnako zodpovednosť a príležitosť vyjadriť sa k tomu, aké chcú Slovensko do budúcna. "Dnes je príležitosť vyjadriť svoj názor. Hlas každého z nás má rovnakú hodnotu, každého z nás dnes bude rovnako počuť. Preto chcem požiadať všetkých, ktorí ešte váhajú, či majú ísť voliť, aby voliť išli," uviedla hlava štátu.

Myslí si, že jednou z najdôležitejších úloh budúcej vlády je pokúsiť sa o čo najväčší zmier v spoločnosti. Dôležité je podľa nej prísť, aby voľby dopadli tak, že budú vyjadrovať čo najviac názorov všetkých občanov Slovenska. Podotkla, že po voľbách je pripravená v zmysle ústavy postupovať spôsobom, ktorý bude čo najrýchlejšie viesť k vzniku novej vlády, ktorá bude mať väčšinovú podporu v parlamente.

VIDEO Prezidentka Zuzana Čaputová volila v Pezinku

Prezidentka Zuzana Čaputová volila v Pezinku (Zdroj: Topky/Maarty)

Odvoliť bol už aj predseda parlamentu Boris Kollár. Ten tak urobil v sprievode rodiny a kolegov. "Je dôležité, aby aj mladí išli voliť, pretože sa dá povedať, že dnes sa rozhoduje aj o ich budúcnosti. Každým hlasom môžu svoju budúcnosť meniť," povedal Kollár.

Svoj hlas vo voľbách odovzdal už aj predseda Smeru Robert Fico. Ten odvolil v prievode mamy Emílie v skorých ranných hodinách.

Michal Šimečka vo vyjadrení čakajúcim novinárom vyzval ľudí, aby išli voliť. Dodal, že je to to najdôležitejšie. Tipovaniu výsledkov jeho hnutia sa vyhol, ale skonštatoval, že podľa posledných prieskumov to bude tesné, preto rozhodne každý hlas.

VIDEO Václav Mika prišiel voliť s manželkou a dvomi dcérkami

Václav Mika prišiel voliť s manželkou a dvomi dcérkami (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Bývalý minister hospodárstva za Matovičovej a Hegerovej vlády Richard Sulík odvolil dnes o 9:00 v priestoroch školy na adrese Jelenia 16 v Bratislave v sprievode kolegu Juraja Drobu. Na otázku médií, ako odhaduje výsledok volieb, predseda Sulík povedal, že percentá nechce zakríknuť. Richardovi Sulíkovi sa pri vhadzovaní do urny zasekla obálka.

Na Petra Pellegriniho, ktorý prišiel v sprievode mamy, čakalo pri príchode do volebnej miestnosti na gymnáziu na Grösslingovej ulici v Bratislave množstvo novinárov. Tým povedal, že ráno bol ešte pokojný, ale keď vidí, "aký je o to obrovský záujem, tak už prichádza tá prvotná nervozita". Ako dodal, nervozita bude vrcholiť smerom k večeru. "Netrúfam si odhadnúť, ako to dopadne, podľa mňa to môžu byť voľby plné prekvapení."

Predseda SMER-SSD Robert Fico uverejnil na sociálnej sieti Facebook video, ako bol odvoliť so svojou mamou Emíliou.

V Trnave odvolil aj predseda OĽaNO Igor Matovič v sprievode manželky Pavlíny.

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach odvolil aj exprezident Rudolf Schuster. Do miesta volebnej miestnosti prišiel pešo.

V Karlovej Vsi na Základnej škole na Majernikovej ulici odvolila už aj Jana Bittó Cigániková.

"Dnes rozhodujeme, aké bude Slovensko. Poďte, prosím, voliť a nenechajte za seba rozhodnúť iných," napísal na svojej sociálnej sieti šéf KDH Milan Majerský.

"Odvolené! Boli sme spoločne aj s deťmi, aby si uvedomili, že slobodné voľby nie vždy boli samozrejmosťou a sú oslavou demokracie. A práve deťom chcem zanechať úspešné a hrdé Slovensko. Priatelia, ďakujem Vám za podporu a prajem Slovensku dnes veľa šťastia!" napísala na sociálnu sieť Veronika Remišová.

K volebnej urne už pristúpil aj Andrej Kiska, ktorý volil na mestskom úrade v Poprade v sprievode manželky Martiny a dcéry, ktorá je prvovoličkou. Andrej Kiska je presvedčený o tom, že voliť by mali prísť všetci tí, ktorým na Slovensku záleží.

"Slovensko si dnes vyberie buď stabilitu a riešenie problémov ľudí alebo ďalšie roky chaosu, zadlžovania a nezodpovednú politickú reality show. Príďte voliť, výber máte vo svojich rukách," napísal na svojej sociálnej sieti Tomáš Taraba (SNS) potom, ako spolu s manželkou Denisou odvolil v Pezinku.

Odvolil tiež prezidentský kandidát Ivan Korčok.

O priazeň voličov sa uchádza 25 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Po ich uzatvorení sa začnú spočítavať hlasy. Priebežné neoficiálne výsledky bude možné sledovať na weboch www.volbysr.sk aj na webe www.teraz.sk. Oficiálne výsledky budú známe až po tom, ako ich odobrí štátna volebná komisia.