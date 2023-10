Ide do tuhého! Ďalšie voľby predpovedajú najtesnejší výsledok v histórii: Všetko ukazuje na súboj Korčok vs. Pellegrini

Medzi Korčokom a Pellegrinim to bude aj podľa stávok tesný súboj. (Zdroj: Facebook/Na telo s Michalom Kovačičom, Topky/Vlado Anjel, TASR/Ján Krošlák)

BRATISLAVA - Bude to zrejme veľmi vyrovnaný súboj, ktorý nás takto o polroka čaká, no už teraz tieto tesné čísla predpovedajú samotní stávkari. Reč je o prezidentských voľbách 2024, ktoré nás už o približne šesť mesiacov čakajú. Už teraz možno povedať, že sa v tomto volebnom súboji zúčastní exminister zahraničných vecí Ivan Korčok, no jeho hlavným vyzývateľom môže byť práve budúci predseda parlamentu, ktorý na svojom kresle nemusí zotrvať celé volebné obdobie a predseda Hlasu-SD - Peter Pellegrini. Už prieskumy naznačovali, že to bude vyrovnaný súboj.

archívne video

Peter Pellegrini pred stretnutím predsedov politických strán a hnutí zvolených do Národnej rady SR k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Jesenný prieskum v druhom kole favorizuje Pellegriniho

Svoje už o tomto budúcom meraní síl v prezidentských voľbách povedal aj prieskum agentúry Focus pre TV Markíza z polovice septembra 2023, ktorý naznačil, že Pellegrini môže Korčoka v druhom kole jasne poraziť. Čo však na tieto čísla vravia stávkujúci?

(Zdroj: Facebook/Na telo s Michalom Kovačičom)

Bookmakeri stanovili veľmi tesné kurzy, čím kopírujú náladu z prieskumu

Ešte v týchto dňoch nie je úplne jasné, či sa Pellegrini odhodlá zanechať parlamentnú politiku a zamieri do Prezidentského paláca, no už teraz vieme, že Korčok svoju kandidatúru ohlásil. Pokiaľ však ide o sondu do nálad voličov, jej pocity do značnej miery odhaľujú aj výsledky prieskumných agentúr, no nevynechávame ani stávkové kancelárie.

Prvou z nich, na ktorú sme sa pozreli, je spoločnosť Tipsport. Tá veľmi tesne favorizuje ako možného víťaza volieb Petra Pellegriniho s kurzom 1,85. Len veľmi tesne za ním je Ivan Korčok s kurzom 1,90.

(Zdroj: repro tipsport.sk)

V opačnom garde, no opäť, veľmi tesnom, je to v prípade stávkovej kancelárie Fortuna. Tá opäť len veľmi tesne predpokladá ako možného víťaza Ivana Korčoka s kurzom 1,85, no Pellegrini je v tesnom závese na úrovni kurzu 1,90.

(Zdroj: repro ifortuna.sk)