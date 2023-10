Na ustanovujúcej schôdzi zložia zvolení poslanci sľub, voliť majú predsedu

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR majú novozvolení poslanci zložiť sľub a ujať sa mandátu. Zvoliť majú aj nového predsedu a podpredsedov parlamentu. Utvoria si kluby a parlamentné výbory. Termín ustanovujúcej schôdze by mala oznámiť prezidentka Zuzana Čaputová v nadchádzajúcich dňoch. Podľa zákona sa musí konať do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.

Poslanci skladajú v úvode schôdze sľub do rúk dosluhujúceho predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina). Sľub znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života." Následne by mali zákonodarcovia zvoliť nového predsedu parlamentu, ktorému vzápätí Kollár odovzdá vedenie schôdze.

Na prvej schôdzi sa parlament dohodne aj na počte podpredsedov snemovne a v tajnej voľbe bude o nich hlasovať. Zákonodarný zbor zriadi na prvom stretnutí aj parlamentné výbory. Zároveň rozhodne o počte a poslaní ďalších výborov, ktoré nemá v zákone striktne určené, a dohodne sa na ich zložení. Súčasná poverená vláda bude svoju funkciu vykonávať až do vymenovania nového kabinetu. Ten je povinný do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred poslancov, predložiť im svoj program a požiadať o vyslovenie dôvery.

Víťazom parlamentných volieb sa stal Smer-SD, obsadí 42 poslaneckých kresiel. Nasledujú Progresívne Slovensko s 32 a Hlas-SD s 27 mandátmi. Do parlamentných lavíc sa dostali aj koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí, ktorá má 16 poslaneckých kresiel. KDH bude zastupovať 12, SaS 11 a SNS desať poslancov.