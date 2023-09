VIDEOROZHOVOR Predvolebná kampaň sa zvrhla! Matovičov koaličný potenciál je už menší ako Republiky, hodnotí politológ Štefančík.

(Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Sme vo finálne predvolebnej kampane. Ako ju doteraz hodnotíte? Nezvrhla sa nám trošku?

Povedal by som, že sa zvrhla. Začínala úplne neškodne. Niekoľkokrát som dokonca povedal, že je to taká uhorková kampaň, keď sme sa bavili o medveďoch, hypotékach. To boli aj témy, ktoré skutočne zaujímali ľudí. Potom prišli migranti a už som vedel, že ideme do tuhého. Ak migráciu považujeme za najdôležitejší problém, je to zlé. Ak sa nepozrieme, v akom stave je naše zdravotníctvo, v akých podmienkach učia naši učitelia... Ale témou sú migranti, ktorí prechádzajú cez naše hranice s cieľom dostať sa do Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie. To, čo vidíme v posledných dňoch, je smutná vizitka Slovenska. Nezaujíma to len naše publikum, ale aj zahraničie. Sám som dostal niekoľko otázok.

Ako nás vidia v zahraničí? Sme na úrovni Balkánu?

Povedal by som, že veľmi negatívne. Ak bývalý predseda vlády povie, že v Nemecku majú Wehrmacht – ozbrojené sily, ktoré bývalý predseda vlády spojil s výrazom spájaným s nacistickým režimom, je to veľmi negatívne. Oni vedia, že Slovensko je osobitnou krajinou, kde sa akoby spájajú dve kultúry. Prozápadná a provýchodná. Geografické umiestnenie Slovenska má zrejme niečo do seba. Tak ako rôzne oslavujeme Veľkú noc, tak zrejme pristupujeme aj k politike a k iným politickým hodnotám. Výsledok sa prejavuje nielen pri šibačke a oblievačke, ale aj v politickom živote. Keď som bol v minulosti niekoľko mesiacov v Nemecku, o Slovensku sa písalo ako o tatranskom tigrovi, ktorý má našliapnuté byť jednou modernou krajinou. Dnes vidíme, že sa o nás píše ako o krajine, kde sa politici tlčú.

V spoločnosti je obrovské napätie. Bolo takéto pred niektorou kampaňou v novodobej histórií Slovenska?

Nepamätám si, že by sa politici bili. Boli nejaké strkanice. Pamätám si, že Igor Matovič raz dostal od pani Belousovovej jednu „výchovnú“. Nepamätám si však, že by sa politici medzi sebou tĺkli. Spomínam si na obdobie druhej polovice deväťdesiatych rokov, keď bola spoločnosť rovnako polarizovaná. Aj od politikov by som očakával zmiernenie polarizácie. Kto, ak nie tí, ktorí polarizáciu spôsobili, by ju mali riešiť. Ale opak je pravdou. Igor Matovič sa postaví pred kamery niekoľko dní pred voľbami s cieľom mobilizovať svojich voličov a obviňuje svojich bývalých koaličných partnerov. Na mieste je otázka, ak sa politici teraz tlčú, urážali sa predtým a vyťahujú veci, ktoré sa pomerne ťažko dokazujú, ako to bude vyzerať po voľbách? Som mimoriadne skeptický, či tá časť politického spektra, ktorá tu bola uplynulé tri roky, dokáže niečo zaujímavé vytvoriť. Dokonca zmierniť polarizáciu.

Pomáhajú lídrovi OĽaNO tieto útoky?

Potrebuje sedem percent. A to je naozaj otázne, pretože OĽaNO bolo vždy na úrovni piatich -šiestich percent. To, že pred tromi rokmi vystrelil, tak to malo iné dôvody ako dnes. Na jednej strane mu to môže pomôcť, že je v centre pozornosti a o to mu ide. Skočil do jamy levovej, keď Smer mal tlačovku. Vedel, že tie levy sa na neho vrhnú a budú ho chcieť roztrhať. Časť verejnosti má zrejme zľutovanie nad tými, ktorým je ubližované. Igor Matovič by mal urobiť všetko preto, aby polarizáciu zmiernil. Naopak on konflikty vyvoláva, aby bol v centre pozornosti. Keď nie som schopný zaujať programom, tak to skúsim aspoň nejakými svojimi zábavnými aktivitami. To je jeho taktika.

Dostáva Matovič sám svoju stranu do izolácie?

Igor Matovič, resp. jeho eseročka má rovnaký koaličný potenciál ako Republika. Dokonca si myslím, že Republika ho má väčší. S Igorom Matovičom nikto nebude chcieť ísť do koalície, pretože je nedôveryhodný a nedá sa na neho spoľahnúť. Pokiaľ budete podrážať svojim partnerom, nie oponentom, nohy, tak kto už by s vami išiel do koalície?! Veď vo vrecku môže mať zapnutý diktafón a tajne nahrávať každé stretnutie.

