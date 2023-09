Hrabko si myslí, že v nadchádzajúcich voľbách nepôjde o demokratický charakter štátu

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

BRATISLAVA - V nadchádzajúcich voľbách nepôjde o demokratický charakter štátu, ako to niektoré strany tvrdia v predvolebnej kampani, ale o to, aby mala nová vláda legitimitu priamo od voličov a nie iba od prezidentky Zuzany Čaputovej. Povedal to publicista Juraj Hrabko.