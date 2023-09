Minister školstva Bútora vyzval mladých ľudí, aby šli v sobotu voliť

Daniel Bútora (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister školstva Daniel Bútora vyzval mladých ľudí, študentov stredných a vysokých škôl, aby o svojej budúcnosti nenechali rozhodovať iných a prišli v sobotu (30. 9.) voliť. Uviedol to na Obchodnej akadémii v bratislavskej Petržalke, kde diskutoval so študentmi a nestraníckymi mobilizačnými iniciatívami.

"Sú to práve mladí ľudia, ktorí v niektorých kľúčových okamihoch v posledných desaťročiach vystúpili a určili celej spoločnosti, kam treba ísť. Či už v novembri '89, vo voľbách 1998 alebo po vražde Jána Kuciaka," skonštatoval Bútora. V súvislosti s mobilizačnými iniciatívami vníma tri správy, aby šli mladí ľudia voliť, aby si dobre rozmysleli, koho volia a aby na to informované rozhodnutie využili všetky dostupné nástroje.

Aktuálne video: Diskusia žiakov s ministrom školstva Danielom Bútorom a viacerými mobilizačnými iniciatívami, na tému

Diskusia žiakov s ministrom školstva Danielom Bútorom a viacerými mobilizačnými iniciatívami, na tému (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Mobilizačnú kampaň na účasť mladých ľudí vo voľbách začala po aprílovom prieskume, ktorý ukázal radikálny pokles záujmu mladých zúčastniť sa na voľbách, priblížil Juraj Foltín z iniciatívy Chcem tu zostať - preto volím. "Naša kampaň je absolútne nestranícka. Nehovoríme koho voliť, koho nevoliť, prečo alebo ako. Snažíme sa iba dostať ľudí k voľbám. Prvovoličov, druhovoličov od 18 do 25 rokov," poznamenal.

Dôvodom mobilizácie je podľa Foltína to, že Slovensko bez mladých ľudí nemá perspektívnu budúcnosť. "Ak sa pozeráme na to, že mladí ľudia nám v obrovských číslach odchádzajú každý rok do zahraničia, tak si celá spoločnosť a celá politická scéna musíme položiť otázku, čo s tým budeme robiť," povedal.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prieskumy podľa predsedníčky Študentskej rady vysokých škôl Zuzany Hozlárovej ukazujú, že dôvodmi odchodu mladých ľudí do zahraničia je nespokojnosť a frustrácia spoločenskej situácie na Slovensku. "Dúfam, že si uvedomia, že ich hlas môže niečo zmeniť. Práve ich hlas môže rozhodnúť o tom, že sa do Národnej rady SR alebo do vlády dostane politik, ktorému najviac dôverujú," skonštatovala.

Marek Mach z občianskeho združenia Mladí v rámci kampane Nestrať svoj hlas organizuje volebný vlak. Ten vyrazí v piatok (29. 9.) z Prahy a druhý z Brna, ktorý študentov privezie zadarmo na voľby. "Nikto z ľudí, ktorí budú tým vlakom prepravovaní, nebudú navádzaní, aby volil tú či onú stranu," podotkol Mach.