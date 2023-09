VIDEOROZHOVOR Robert Fico: Nemám komu čo ponúkať, budem sa uchádzať o post predsedu vlády

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

BRATISLAVA – Jeho strana už dlhodobo kraľuje prieskumom, napriek tomu je otázne, či to bude on, kto po voľbách zostaví vládu. Jeho politickí súperi pred jeho návratom strašia a mnohí spoluprácu s ním vylučujú. On sám však vylučovať nechce zatiaľ nikoho a je pripravený opäť zasadnúť do premiérskeho kresla. O blížiacich sa parlamentných voľbách, ale aj tých prezidentských, vzťahu s Petrom Pellegrinim či prioritách strany Smer-SD sme sa rozprávali s jej predsedom ROBERTOM FICOM.

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU: Z úst mnohých politikov z iných strán často počas kampane počujeme, že varujú pred návratom Roberta Fica a rétoriku často stavajú práve na vyhraňovaní sa voči vám a Smeru. Povedala by som, že voči žiadnemu inému politikovi to v takejto miere aktuálne nie je. Čím to podľa vás je? - Mnohí sú mnou posadnutí, to je jedna vec. Ale teraz vážnejšie. Keď nemáte argumenty, nemáte dobrý program a neviete, ako poraziť politického súpera, tak si vymýšľate. Napríklad hovoria, že ak by sa Smer stal súčasťou novej vlády, bude ohrozená demokracia. Tak sa teda pýtam, že keď bol Smer sám vo vláde v rokoch 2012-2016 a mali sme 83 poslancov v Národnej rade, bolo prijaté nejaké opatrenia, ktoré by išlo proti demokracii? Neboli. Ale teraz sme videli, ako sa marilo referendum, ako boli ľudia obmedzovaní na svojich právach pri covide, zatvárali sa ústa alternatívnym médiám. Sú to falošné argumenty a nás len utvrdzujú v tom, že to robíme dobre a že naši súperi sú slabo argumentačne vybavení. V rozhovore sa tiež dozviete: Či by išiel do vlády s hnutím Republika

Ako by jeho strana riešila problém nelegálnej migrácii

Či plánuje opäť kandidovať na prezidenta

Ako by pristupoval k registrovaným partnerstvám

Čo bude robiť, ak sa jeho strana stane opäť súčasťou opozície

Či chce meniť spôsobob voľby prezidenta Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Topky/Ján Zemiar ) V prieskumoch vám patrí už dlhodobo prvé miesto. Viaceré strany však už dnes otvorene hovoria, že do vlády s vami by nešli. Nebojíte sa, že aj keby ste vyhrali voľby, vládu nezostavíte? - V roku 2016, keď Smer vyhral voľby, tak som počul z úst všetkých, že žiadna vláda nemôže s nami vzniknúť a vznikla historická vláda v ktorej bol Smer, SNS a Most-Híd. Berte preto tieto vyhlásenia ako rétorické predvolebné cvičenia a najmä si uvedomte, kto najviac kričí. Najviac vylučujú tí, ktorí majú najmenej percent. Domnievam sa, že zodpovedné je pred parlamentnými voľbami mlčať, pretože ľudia rozhodnú, komu dajú 5 a viac percent a každý, kto má viac ako 5 percent, má právo sa uchádzať o vstup do vlády. Ak tvrdia o niekom, že nemá byť vo vláde, lebo je ohrozením demokracie, tak nech dajú návrh na rozpustenie politickej strany. Ale pokiaľ ide strana do volieb, znamená to, že je legitímna, spĺňa podmienky slovenského právneho poriadku a má právo sa uchádzať o členstvo vo vládnej koalícii. Preto na tieto predvolebné rétorické cvičenia nedám a ako ste si všimli, nepatríme medzi strany, ktoré by komentovali prieskumy verejnej mienky, a ktoré by pred voľbami niekoho vylučovali. S kým vládnuť chcete. Kto sú tí vaši ideálni partneri? - Je to úplne zrejmé. Nejakým spôsobom vznikol politický subjekt Hlas-SD. Nebudem sa vracať už do histórie, ale je fakt, že nás požiadali, aby sme ich podporili v členstve v Strane európskych socialistov. Máte tu dve veľmi podobné strany, ktoré majú jednu alma mater – Smer. Sme v rovnakých európskych štruktúrach. Preto považujem za prirodzené, že základom novej vlády po voľbách by mal byť Smer a Hlas. A potom uvidíme, kto môže túto koalíciu doplniť. Nebudem nikoho pred voľbami vylučovať ani potvrdzovať, ale logika veci dáva, že ak by niektorá strana žiadala do PVV niečo, čo je v rozpore s našim programom, tak asi nemôžeme spolupracovať. Ak by niekto chcel povedať, že SNP nemá byť štátnym sviatkom, alebo máme vystúpiť z EÚ, tak s takouto politickou stranou nevieme spolupracovať. Nerobme tieto "vylučovačky" na princípe, že nepôjdem s Ficom a nepôjdem so Smerom. Hovorme, čo má byť podstatou samotného vládneho programu a to už logicky predurčuje, ako má vládna koalícia vyzerať. Základom novej stabilnej vlády musí byť spolupráca Smeru a Hlasu. Ak tu chceme nejaký zlepenec pravicových, liberálnych a progresívnych strán, tak nech sa páči, ľudia môžu rozhodnúť. My si potom zoberieme minerálku a pukance, počkáme si rok a potom budeme mať 40 percent. Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Topky/Ján Zemiar ) Andrej Danko pre pár dňami prekvapil, keď povedal, že máte tajnú dohodu s Petrom Pellegrinim, ktorí spočíva v tom, že by ste v prospech Hlasu obetovali premiérsku stoličku. Viedli ste s Petrom Pellegrinim takéto rozhovory?

- Takéto stretnutia neboli. Andrej Danko nás vie niekedy veľmi prekvapiť. Teraz sa nad tým už smejem, ale pamätám si, keď sme boli spolu vo vláde, ako mi vypovedal zo dňa na deň koaličnú zmluvu len tak, bez akéhokoľvek dôvodu a spôsobil mi tým pomerne veľa problémov. 32 ročné skúsenosti, ktoré mám v politike, mi nedovolia takto uvažovať a čo i len špekulovať o tom, že by som niekomu niečo núkal. Platí železné pravidlo, že ak Smer-SD vyhrá voľby a budeme zostavovať vládu, budem sa prirodzene a aj podľa ústavných tradícií, uchádzať o post predsedu vlády. Nemám komu čo ponúkať.

A boli by ste ochotný pristúpiť k takémuto kroku, ak by Hlas išiel s vami do koalície len za takejto podmienky?

- Takéto podmienky môžu klásť iba nevyspelí politici. V roku 2016, keď sme zostavovali vládu so SNS a Mostom-Híd a vtedy ešte aj s pánom Procházkom, tak sme mali také povinné rétorické cvičenie na adresu mňa a Roberta Kaliňáka, kde sa pokúšali povedať, že by so Smerom vládu urobili, ale bez nás dvoch. Po 30 minútach som im jasne vysvetlil, o čo v demokracii vlastne ide a všetci to pochopili. Potom už nemal nikto námietky ani proti Robertovi Kaliňákovi, ani proti mne. Je to rovnaké, ako keby sme my teraz hovorili, že pôjdeme do vlády s Hlasom, ale nemôže tam byť Pellegrini. V takom prípade sme skončili. Takto nemôžete robiť politiku. Politika je niekedy aj o kompromisoch, ale kompromisy môžete robiť iba vo veciach, kde ich robiť môžete. Sú však principiálne stranícke línie, ktoré nemôžete dostať do kompromisu. Neviem napríklad robiť kompromis so Zákonníkom práce. Nedávno som si v rozhovore s pánom Sulíkom vypočul, že odborári sú zbytoční, hlavne nech sa má dobre podnikateľ a ak sa bude mať dobre podnikateľ, budú sa mať dobre aj ostatní. Toto je niečo, čomu nerozumiem a ani tomu nechcem rozumieť a tu by som do žiadnych kompromisov nešiel, pretože odbory majú nezastupiteľné miesto pri ochrane záujmov pracujúcich. Toto je príklad toho, kde by sme sa so SaS určite nedohodli, ak by navrhovali napríklad zrušenie odborov alebo oslabenie postavenia zamestnanca.

Keď Peter Pellegrini odchádzal zo Smeru, hovorilo sa o tom, že vaše vzájomné vzťahy nie sú najlepšie. Aj z vyjadrení vás oboch to bolo dosť cítiť. Aké sú tie vzťahy dnes, nielen v politickej rovine, ale aj tej osobnej?

- Čas je najlepší lekár. Asi chápete, že ak vám za určitých okolností odchádza z klubu 11 poslancov, ktorí v nej dostali všetko a dosiahli takú kariéru, akú by bez Smeru nikdy nedosiahli, tak sme mohli mať trochu horké sliny. Sem-tam možno aj padli nejaké výčitky z jednej alebo druhej strany. Ale čas všetko vyliečil a ako som už uviedol, Peter Pellegrini sa na mňa obrátil listom, kde ma požiadal o podporu ich členstva v Strane európskych socialistov a ja som s tým bez akéhokoľvek zaváhania súhlasil, lebo si uvedomujem, že je potrebné na Slovensku budovať silný sociálno-demokratický a ľavicový potenciál. Sú medzi nami určité rozdiely vo forme politiky. My sme takí ľudovejší, jasnejší vo vyjadreniach. To je náš štýl. Preto o Smere hovoríme ako o slovenskej sociálnej demokracii. Neuznávame, že na prvom mieste majú byť témy LGBTI+ a máme s tým problém. Ak máte v krajine nízke mzdy, nízke dôchodky a rozvrátené verejné financie, tak sa ľavica musí starať o iné veci, ako o LGBTI+. Preto nie sme bruselská sociálna demokracia, ale slovenská a orientujeme sa na záujmy Sloveniek a Slovákov.

