Po škandále s múkou tu máme kontaminovanú krupicu z Ukrajiny: Obsahuje toxické látky! Kontrolóri zakročili

Vlčan a Bíreš informovali o výsledkoch kontrol v Kolárove: Slovenská múka je v poriadku

Štátna veterinárna a potravinová správa zistila zvýšené množstvo mykotoxínu. Povolenú hranicu prekračovalo skoro dvojnásobne. Kontrolóri to odhalili pri cielenej kontrole, keď odobrali vzorky z krupice od výrobcu Dacsa Bunge Ukraine. Príjemcom bola tunajšia firma Slovkaz investments. Zvýšené hodnoty zistili až v dvoch prípadoch z troch. Dokopy išlo až o 65-tisíc kilogramov krupice.

V prípade, že by bola táto obľúbená pochúťka v poriadku, nie je isté, že by sa dostala práve na slovenské obchodné regále. „Pri importe z tretích krajín v prípade vyhovujúcich výsledkov je zásielka uvoľňovaná na trh v rámci EÚ, nie je špecifikované v ktorej členskej krajine bude spotrebovaná ani účel jej použitia – je to na rozhodnutí dovozcu,“ vysvetlil pre Topky.sk riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prešove Valerián Kvokačka.

Spomínaná látka sa používa sa pri výrobe širokej škály potravín, extrudovaných výrobkoch, pri výrobe piva čo krmív. Úrad verejného zdravotníctva však upozorňuje, že pri konzumácii vo veľkých množstvách sú toxické.