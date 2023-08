Známy advokát zúri: Po stretnutí Tódovej so sudkyňou napísal LIST predsedovi súdu, podnet na disciplinárku!

Para po uverejnení videa Tódovej a Záleskej zúri. (Zdroj: YouTube/Martin Daňo, TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Po tom, čo sa udialo tento týždeň na sociálnych sieťach, zjavne nezostane kameň na kameni. Stretnutie známej novinárky so sudkyňou vyvolalo v časti spoločnosti také pohoršenie, že už aj priamo reagujú. Jedným z nich je aj známy advokát Marek Para, ktorý dokonca predsedovi Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Jánovi Hrubalovi zaslal list. Žiada ho o vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti!

archívne video

Tlačová konferencia strany Za ľudí: Kto chce oslobodiť Kočnera? (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podnet na vyvodenie discpilinárky

Para list Jánovi Hrubalovi začina poriadne z ostra. "Obraciam sa na Vás s podnetom na vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti proti sudkyni Špecializovaného trestného súdu Mgr. Pamele Záleskej, nakoľko vzniká podozrenie z neoprávneného úniku informácií z prostredia Špecializovaného trestného súdu v prospech redaktorky Denníka N Moniky Tódovej a zamlčiavania informácií o ich vzájomnom partnerskom vzťahu v trestných veciach vedených pod sp.zn. PK-2T/32/2019 a sp.zn. 13T/1/2023, napriek vedomosti sudkyne, že takýto blízky vzťah musela oznámiť, nakoľko mal a má význam pre jej vylúčenie z vykonávania úkonov v predmetných trestných veciach," píše skúsený advokát, ktorý už v minulosti na súde zastupoval aj Mariána Kočnera, Pavla Ruska či iných klientov.

Marek Para (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Novinárka je podľa neho zaujatá

"Je možné viesť rozsiahle polemiky o tom, či je morálne, že novinárka, ktorá je sama v procesnom postavení poškodenej (trestná vec vedená PPZ, NaKA VY), nakoľko sa v prípade tzv. „sledovania novinárov“ domáha potrestania Mariana Kočnera a Ing. Norberta Bödöra píše články o týchto osobách a subjektívne hodnotí skutočnosti, ku ktorým (logicky ani nemôže) nie je schopná zaujať objektívny postoj," kritizuje Tódovú v liste Para.

"Verím, že ako skúsený predseda súdu uznáte, že podobnú potrebu ako advokáti, teda dopyt po informáciách a to najmä tých nie bežne dostupných, majú aj novinári, čo preukazuje, že nie je celkom vhodný intímny, či partnerský vzťah medzi sudcom, či sudkyňou na jednej strane a novinárom pôsobiacim v oblasti, ktorá sa venuje súdnym procesom – o to viac ak sa skoro výhradne venuje súdnym konaniam vedeným pred Špecializovaným trestným súdom v tzv. exponovaných kauzách," pokračuje Para, podľa ktorého práve do utorka "utajovaný vzťah" medzi oboma osobami je niečím, čo "nielen vrhá zlé svetlo na celý systém súdnictva, osobitne na Špecializovaný trestný súd, ale predovšetkým vzbudzuje legitímne otázky o zachovaní dôvernosti informácií z prostredia Špecializovaného trestného súdu".

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Para očakáva vyvodenie zodpovednosti

"V uvedenom význame som presvedčený, že ak sa má uplatňovať rovnaký meter na všetkých, tak nie je možné vo Vašom postavení prehliadať praktiky sudkyne Mgr. Pamely Záleskej a nepodniknúť kroky smerujúce k vyvodeniu disciplinárnej zodpovednosti proti tejto sudkyni príslušným orgánom," uzavrel v liste Hrubalovi Para.