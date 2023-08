Politici reagujú a zdieľajú úlovok z Tatier: Dovolenka sudkyne a novinárky, Chmelár hovorí o kauze, aká nemá obdoby

(Zdroj: YouTube/ Martin Daňo/ GINN, TASR - Jakub Kotian, Topky/Vlado Anjel)

Podľa Tomáša Tarabu, parlamentného poslanca zo strany SNS je video Pamely Záleskej na „spoločnej dovolenke“ s Monikou Tódovou potvrdením toho, že slovenské inštitúcie sú aj naďalej korumpované.

„Spoločné dovolenkovanie Záleskej a Tódovej, ktorá v článkoch likvidovala povesť a prezumpciu neviny obvinených, o ktorých rozhodovala jej kamoška Záleská, by mali okamžite preveriť všetky rozsudky, v ktorých rozhodovala Záleská a nevylúčila sa zo zaujatosti,“ komentuje Taraba.

Do škandálnej prestrelky sa neváhal pustiť ani Eduard Chmelár. Podľa Chmelára ide o najväčšiu novinársku aféru od kauzy Skupina.

„Pripomínam, že keď Súdna rada v marci tohto roka prerokovávala sťažnosť na sudkyňu Pamelu Záleskú, tá sa doslova vyhýbala odpovedi na otázku, aký je jej vzťah k novinárke Tódovej. Sudkyňa Záleská, ktorá čelí neustálym obvineniam zo zaujatosti, otázku neustále bagatelizovala a zosmiešňovala, hoci jej podstata bola vážna a obsahovala podozrenie, že z trestného spisu unikali na dennej báze informácie, ktoré okamžite zverejňoval Denník N. Pripomínam, že ide o trestný čin,“ zhodnotil situáciu Chmelár.

„Právny štát nevybudujeme protiprávnymi prostriedkami. Spravodlivosť nedosiahneme nespravodlivými praktikami. Zákonnosť nepresadíme nezákonnými opatreniami. Ak musel novinár Peter Tóth po odhalení, že bol agentom a dokonca námestníkom riaditeľa SIS odísť z redakcie denníka Sme, redaktorka Monika Tódová by mala za porušenie pravidiel novinárskej etiky a možno aj zákona dostať hodinovú výpoveď. Inak sa všeobecná nedôvera v spoločnosti bude iba prehlbovať,“ dodal.

Takto vyzerá nezávisle súdnictvo a objektívna žurnalistika v praxi

Ku kritike sa pripojil aj exprezident polície Tibor Gašpar, ktorý je jedno z najnovších posíl strany Smer do nadchádzajúcich parlamentných volieb. „Sudkyňa Pamela Záleská rozhoduje v konaniach, o ktorých zhodou náhod píše tendenčné články jej partnerka Monika Tódová z Denníku N,“ napísal na sociálnej sieti.

„Myslím, že záver tejto kauzy bude nasledovný: Dámy (ak sa tak samozrejme identifikujú) sa vlastne nepoznajú. V aute boli spolu, lebo si náhodou stopli to isté. V rovnakom hoteli boli preto, že všetky ostatné boli obsadené, a izbu im dali tú istú, lebo recepčná urobila chybu,“ sarkasticky poznamenal Gašpar.

Kritike sa nevyhli ani poslanci maďarských strán. Situáciu komentoval člen strany Modrí, Most-Híd Konrád Rigó. „To, čo niektorí vykreovali z tatranského pobytu Tódovej a Záleskej, je nevkusné,“ postavil sa na obranu Tódovej a Záleskej. Nezabudol však dodať, že napriek nevhodným politickým komentárom je potrebné celú situáciu čo najskôr vyriešiť. „Jedno je však isté, všetci zainteresovaní musia čo najskôr zaujať stanovisko, vrátane vydavateľstva Denníka N a Špeciálnej prokuratúry. Teraz môže pomôcť iba úprimná reč,“ Rigó.

Ku kritike investigatívnej novinárky a sudkyne Záleskej sa pridali už aj predstavitelia iných politických strán. Valer Ferko zo strany Hlas tvrdí, že táto situácia je mimoriadne vážnym problémom. „Sudkyňa Pamela Záleská rozhoduje v konaniach, o ktorých zhodou náhod píše tendenčné články jej partnerka Monika Tódová z Denníku N. Takto vyzerá nezávislé súdnictvo a objektívna žurnalistika v praxi,“ komentuje rozhnevaný Ferko.

Tódová odhaľuje problémy, ktoré sa dotýkajú všetkých

„Moje vzácna kolegynka Monika Tódová tu roky odhaľuje korupčné kauzy a zlyhávania tohto štátu. Upozorňuje na problémy, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú aj vás. Dotýkajú sa všetkých z vás, ktorí platíte na Slovensku dane a túžite po tom, aby polícia, prokuratúra a súdy pracovali pre občana a nie pre šíbrov v pozadí,“ komentoval situáciu kolega Moniky Tódovej, Vladimír Šnídl.

Šnídl dodáva, že pri článkoch Moniky Tódovej by ľudia nedokázali nájsť jediný článok, v ktorom by bolo niečo nepravdivé, neetické alebo čo by ľuďom dávalo dôvod ju „hejtovať“. „Víťazoslávne tu hejtujete novinárku, ktorá roky upozorňuje na korupciu a na zlyhávanie štátu a naopak, pomáhate záujmom tých, ktorí za to všetko zodpovedali. Až tak ľahko manipulovateľní ste. A aj to je jeden z dôvodov, prečo je Slovensko tam, kde je,“ uzavrel novinár.

Sudkyňa Pamela Záleská bude koncom augusta rozhodovať v kauze nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra.

Zákaz vstupu do parlamentu mu skončil len prednedávnom

Kontroverzný youtuber Martin Daňo mal ešte donedávna súdny zákaz na zverejňovanie videí. K zákazu mu súd napálil aj zákaz vstupu do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý mu skončil len pred pár týždňami.

Podľa portálu Aktuality mal byť Martin Daňo platený aj dnes už v kauze Zmenky odsúdeným podnikateľom Marianom Kočnerom. Na súde tak vypovedal Peter Tóth. Daňove videá mal v minulosti ovládať podplácaním. „V zásade sa vyjadril, že je to šašo, ale ide proti prúdu a dosť mu ide po ruke. Veď dodnes mu ide po ruke. Bol nasadený aj na mňa. Kočner sa vyjadril, že mu dáva nejaké štyri tisícky mesačne,“ povedal Tóth.

Martin Daňo (Zdroj: archív Martin Daňo)

Podľa výpovede mal Kočner s Daňom spolupracovať od roku 2017 a ich vzťah mal pretrvávať minimálne do doby, kým Kočner neskončil vo väzbe. Marián Kočner mal Daňovi zaobstarávať taktiež techniku na natáčanie videí.