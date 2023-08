ZVRAT v Kočnerovom prípade: Jeho porady s obhajcami skutočne odpočúvali, hrozí, že mu zrušia 19-ročný trest

Hrozí, že Kočnerovi zrušia 19-ročný trest za zmenky, ktorý si už odpykáva. (Zdroj: Topky - Maarty)

Archívne video: Marian Kočner vypovedal na hlavnom pojednávaní v kauze falšovania miliónových zmeniek

Upozornil na to portál Trend.sk. O tom, že sú odpočúvaní, hovorili Kočnerovi obhajcovia už v čase, keď v rokoch 2019 a 2020 Špecializovaný trestný súd pojednával v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Sťažovali sa, že s klientom sa nemôžu dôverne radiť, pretože orgány činné v trestnom konaní odpočúvajú návštevnú miestnosť vo väznici. Bolo im podozrivé, že ich vždy usadili do tej istej miestnosti číslo štyri. Dialo sa tak aj cez víkendy, kedy boli ostatné miestnosti prázdne. Za zvláštne považovali aj správanie personálu, ktorý ich mal nepretržite sledovať cez sklo. Tomu, že by boli odpočúvaní, však v tom čase nikto neveril. V každom demokratickom štáte je totiž dôvernosť komunikácie medzi advokátom a klientom prísne chránená.

Portál pripomenul, že Krajská prokuratúra Trnava v minulosti na základe podnetu obhajcov dokonca urobila v Leopoldove neohlásenú kontrolu a podľa oficiálnych záverov nezistila „žiadnu nezákonnú okolnosť narušujúcu dôvernosť komunikácie“. Špecializovaný trestný súd zasa v lete 2019 poskytol stanovisko, v ktorom uviedol, že predseda senátu v kauze falšovania zmeniek žiaden príkaz na odpočúvanie nevydal a ani sa takou témou nezaoberal. Skeptický voči podozreniam obhajcov bol aj prokurátor Ján Šanta, ktorý kauzu zmenky dozoroval. Vtedajší právny zástupca televízie Markíza Daniel Lipšic zasa argumenty obhajoby označil za fantasmagórie. Mariana Kočnera a s ním obžalovaného Pavla Ruska medzičasom odsúdili na 19-ročný trest odňatia slobody.

Ako sa však ukázalo, nešlo len o paranoju obhajoby. Po štyroch rokoch policajná inšpekcia potvrdila, že Kočnerove stretnutia v leopoldovskej väznici boli skutočne tajne monitorované. Inšpekcia prípad preveruje na základe trestného oznámenia, ktoré podali jeho obhajcovia Mareka Para a Michal Mandzák. Odpočúvanie iniciovala NAKA a špeciálna prokuratúra pre údajné podozrenie z korupcie. Povolenie na nahrávanie návštev vydal Špecializovaný trestný súd.

Na začiatku celej kauzy má byť list adresovaný Kočnerovi. Jeho odosielateľ sa v tom čase ponúkol, že za pol milióna eur Kočnerovi vybaví prepustenie na slobodu, polovicu z toho žiadal zaplatiť vopred. Podpísaný bol cudzí advokát S.Š. Kočner tvrdil, že ho nepoznal a list na radu advokátov nahlásil.Okrem toho zaujal aj väzenskú preventívno-bezpečnostnú službu. Prípad sa tak dostal na NAKA, kde vyšetrovateľovi napadlo, že odosielateľ listu by Kočnera mohol navštíviť a preto navrhol jeho návštevy tajne nahrávať. Vyšetrovateľ si mal spomínaného advokáta zavolať až potom, ako boli v návštevnej miestnosti nainštalované nahrávacie zariadenia. Ten poprel, že by list napísal a Kočnera by vraj ani nezastupoval. Neskôr ho mal kontaktovať sám Kočner, do väzenia však za ním neprišiel. Žiadne obvinenie nakoniec nepadlo a stíhanie bolo po roku prerušené.

Kočnerovi obhajcovia sa domnievajú, že list bol vykonštruovaný, aby mala NAKA zdanlivo legitímny dôvod na odpočúvanie. Práve v tom čase sa pripravovali na pojednávanie. NAKA mala dianie v návštevnej miestnosti monitorovať viac ako dva a pol mesiaca, od 8. februára do 30. apríla 2019.

Prípadom sa už zaoberá Ústavný súd. So sťažnosťou sa naň obrátil Kočner a jeho obhajcovia. V prípade, že by bol Kočner v Košiciach úspešný, otvorilo by mu to cestu k zrušeniu rozsudku za falšovanie televíznych zmeniek. 13. marca 2024 uplynie Kočnerovi trojročná lehota na podanie dovolania proti odsudzujúcemu rozsudku. "Zásadné" porušenie práva na obhajobu je dôvodom na jeho zrušenie v dovolacom konaní. O tom by však rozhodoval už Najvyšší súd v osobitnom konaní.

Podľa Slovenskej advokátskej komory ide o bezprecedentnú situáciu a chce, aby bola celá vec náležite objasnená.