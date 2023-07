Kočnerov stav je vážny: Skončil na operačnom stole! Ostáva hospitalizovaný v nemocnici, má problémy s pľúcami

Marian Kočner bol v nemocnici už 24. júna, kedy ho zrejme vyšetrili a potom odviezli naspäť do väznice v Leopoldove, v ktorej si odpykáva 19-ročný trest za falšovanie televíznych zmeniek. V nedeľu popoludní ho opäť priviezli do nemocnice a v pondelok ho operovali.

Ako informuje portál sme.sk, Kočner operáciu podstúpil na Klinike hrudníkovej chirurgie. Zákrok zrejme súvisel s pľúcami, do ktorých sa mu dostáva bližšie nešpecifikovaná tekutina. Čo presne sa s odsúdeným Kočnerom deje, známe nie je. Jeho advokát Marek Para sa k jeho zdravotnému stavu odmietol vyjadriť, pretože na to nemal súhlas od Kočnera. Potvrdil však, že jeho stav je vážny, dokonca boli pre to zrušené aj všetky úkony, ktoré mal jeho klient naplánované.

archívne video

Oslobodzujúci rozsudok

Mariana Kočnera už po druhýkrát senát Špecializovaného trestného súdu pod vedením Ruženy Sabovej oslobodil v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Kočner prokurátor vinil z toho, že si vraždu objednal cez Alenu Zsuzsovú. Tú senát na druhýkrát uznal vinnou z toho, že si vraždu objednala.

Galéria fotiek () Kauza Kuciak a príprava vrážd prokurátorov

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Dozorový prokurátor v kauze Kuciak Matúš Harkabus sa už proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu odvolal. V prípade bude opäť rozhodovať Najvyšší súd. Kočner si momentálne odpykáva 19-ročný trest, ktorý mu súd vymeral v prípade falšovania televíznych zmenie. Odsúdený je aj Pavol Rusko.