Boris Kollár má toho dosť: Kriminálnikov a iné kriminálne živly používajú proti mne!

BRATISLAVA - Predseda Sme rodina sa poriadne rozčúlil. Obul sa do súkromnej televízie, že v medializovanej kauze s matkou jeho detí „vyťahuje“ kriminálnikov a dáva im veľký priestor. Pričom poukazuje na fakt, že doteraz pre celé Slovensko to boli absolútne nedôveryhodné osoby.

"Cez víkend zažili odsúdený Marián Kočner a Tomáš Rajecký, ktorý je momentálne v podmienke, svojich päť minút slávy. Som nemilo prekvapený, že im to umožnila súkromná televízia priamo vo svojich večerných televíznych novinách, kde im dala priestor na obsiahle vyjadrenie sa na moju adresu," uviedol Boris Kollár. Najviac ho rozčúlilo, že televízia zo záznamu pustila Kočnerovu tlačovú konferenciu z roku 2016, kde mal hovoriť o údajnej bitke Kollára voči bývalej partnerke.

Rozčúlený predseda parlamentu poukazuje na vierohodnosť človeka, ktorý je odsúdený za vážne zločiny a ktorý bol niekoľko rokov podozrivý z vraždy novinára. "To vážne?! Novinári ho nemohli ani cítiť a teraz jeho tlačovku používajú, keď sa im to hodí?" pýta sa Kollár. Rovnako spochybnil aj Tomáša Rajeckého, ktorý rozprával o výlete na Kube, ktorý sa odohral pred takmer dvadsiatimi rokmi, kde mal údajne Boris Kollár zbiť svoju vtedajšiu priateľku Moniku Péter. Kollár a rovnako aj súčasná poslankyňa popreli pre médiá, že k bitke malo prísť. Péter sa nechala počuť, že jej expriateľ a súčasný šéf sa k nej "vždy správal slušne a galantne".

"Som presvedčený, že Rajecký koná na príkaz Zoroslava Kollára. Svoje partnerky som nikdy nebil. Jedinou výnimkou je nešťastná udalosť s Barborou Richterovou spred dvanástich rokov, kedy som chránil vtedy ročného syna, ktorého vážne ohrozila na zdraví a na živote. Ako som sa už k tejto téme vyjadril, nie som pyšný na to, čo som urobil, ale konal som v mimoriadne vypätej situácii po tom, čo po mne hodila naše dieťa, ktoré sa v lepšom prípade mohlo vážne zraniť, v horšom prípade zomrieť," obhajuje sa ešte stále predseda NR SR.

Galéria fotiek () Boris Kollár

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Bývalá partnerka B. Kollára, Barbora Richterová, vedie proti šéfovi parlamentu mediálnu vojnu už niekoľko mesiacov. Ten dlho nechával všetky jej vyjadrenia a statusy na sociálnych sieťach bez odpovede. Po tom, čo minulý týždeň vytiahla incident z ich spoločnej dovolenky, ktorý sa odohral pred dvanástimi rokmi, tvrdo zareagoval už aj Kollár.

"Predstavte si, že vaša partnerka v amoku hodí po vás vaše malé dieťa. Ako by ste sa zachovali? Čo by ste urobili? Bolo to niečo strašné, zľakol som sa, či sa synovi niečo nestalo a potom som zareagoval tak, ako som zareagoval. Chránil som svojho syna a svoje deti vždy chrániť budem. Podstatné ale je, prečo to dvanásť rokov neriešila a prečo to vytiahla práve teraz, pred parlamentnými voľbami. Som presvedčený, že ide o riadenú diskreditačnú kampaň, za ktorou niekto stojí. Mám na to aj dôkazy. Toto „ťaženie“ proti mne a nášmu hnutiu Sme rodina nejde z hlavy B. Richterovej," hovorí Kollár.

V médiách sa začalo v tejto súvislosti skloňovať meno Zoroslava Kollára, ku ktorému má Richterová údajne blízko. Mimochodom, ide o ďalšieho kontroverzného človeka, ktorého register tiež nie je úplne čistý. Zoroslav Kollár bol obvinený zo zasahovania do nezávislosti súdov, z korupcie a vo väzbe strávil dlhých šestnásť mesiacov.

Galéria fotiek () Zdroj: profimedia.sk

Otázkou na záver zostáva, či je normálne, aby v našich médiách dostávali priestor ľudia, ktorí práve týmito médiami boli považovaní za profesionálnych klamárov. Ľudia, pre ktorých je klamstvo hlavnou metódou fungovania, ktorí boli dlhé roky stíhaní, sedeli za vážne zločiny vo väzbe, sú dnes odsúdení alebo minimálne v podmienke. Či si dotyčné médiá uvedomujú, že poskytovaním priestoru takýmto osobám nepriamo manipulujú verejnou mienkou a, keďže sme pár mesiacov pred voľbami, potenciálne aj ovplyvňujú výsledky volieb. Nebolo by od veci, keby si to dotyčné médiá uvedomili. Čím skôr, tým lepšie, aby o nejaký čas už nebolo neskoro.