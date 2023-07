VIDEOROZHOVOR Predseda Mosta-Híd Sólymos: Roky tu máme odborníkov na hokej, futbal, politiku... a zrazu aj na medvede!

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Už sme vás pár mesiacov nevideli. Odvtedy ste prestúpili z Aliancie do spolupráce Modrými Mikuláša Dzurindu. Bol tento prestup niečo, čo sa robilo s ťažkým srdcom? Aliancia pred rokmi predsa len nevznikla za pár dní.

- To nebol prestup, lebo my sme založili vlastnú stranu Most-Híd 2023. To je určitá forma volebnej spolupráce - sme na jednej kandidátke Modrí, Most-Híd. Myslím si, že je to krok rozumu a krok prirodzený, lebo sme vznikli 4 mesiace pred voľbami a aj Modrí vznikli približne v tej istej dobe. Prirodzene sme spojili sily, aj keď si myslím, že ani jeden subjekt nevznikol kvôli týmto voľbám, ale vznikol pre to, aby sa do budúcnosti vybudovala a zosilnila, no samozrejme, že sa chceme zúčastniť aj týchto volieb a máme aj ambíciu dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Ako sa vám s bývalým, viacnásobným premiérom pracuje? Nie sú očakávania pána Dzurindu prehnané? Hlavne ak sa pozrieme na posledné čísla prieskumov, ktoré vám dávajú menej ako 2 percentá podpory.

- To naše spojenie bolo úplne prirodzené. Fakt je ten, že momentálne to na Slovensku funguje tak, že tie strany, ktoré kričia, šíria strach a nenávisť, na seba pútajú pozornosť. Sú veľmi hlučné a ťažko sa s nimi bojuje či s nimi politicky súťaží. Ak niekto rozpráva reálne veci, má konkrétne vízie a návrhy, ako niektoré veci spravovať, hlavne ak ste mimoparlamentná strana, ani nedostanete toľko možnosti sa prejaviť v médiách a tam to celé tkvie. Potom sa s tým človek ťažko prebíja. Mali sme na to len mesiac, aby sme niečo také rozbehli. Teraz sa nám to rozbieha, tak budeme vyvíjať všetky možnosti, vrátane osobných stretnutí s voličmi či cez sociálne siete, aby sme sa ľuďom predstavili a ukázali, čo chceme a ako chceme spravovať túto krajinu z tejto diery, kam sme sa dopracovali.

Koho bol nápad bojkotovať 150. miesto kandidátky? Váš alebo pána Dzurindu?

- Bol to spoločný nápad. Myslím si, že ten cirkus, ktorý sa tu nie teraz, ale už roky, odohráva, to, že veľmi nedôležité veci rezonujú je odpoveď na túto otázku. Nie o tom sa rozpráva, ale o tom, akého činovníka dáme na toto miesto. Čím väčší exot, tým lepšie. Tak ja sa teda pýtam: Vyrieši ten občan situáciu okolo slabo čerpaných eurofondov? Z toho sme mohli mať Rázsochy, cesty, nemocnice... Toto je dôležité pre nás? Fakt? O toto nám ide? O tomto by mala byť kampaň? Ja si to fakt nemyslím. Myslím si, že to nie je dôležité ani pre krajinu, ktorú budujeme pre naše deti. Chceli sme aj upozorniť na to, že je to scestné a na to, o čo sa teraz hrá. Čím ste väčší populista, alebo ešte aj extrémistický populista, tým dostanete ľahší priestor v médiách. O tom sa rozpráva. Aj o tom, koľko má detí predseda parlamentu. Nech má detí koľko chce, ale to nemôže byť hlavná politická téma na Slovensku. Tá "show" je fajn, ale to v žiadnom prípade nemôže byť hlavná náplň kampane. Takto sa krajina neposunie. Ako keby sme zabudli na tú druhú časť o tom, čo urobí tá-ktorá strana, ak sa do vlády dostane.

