VIDEOROZHOVOR Kaliňák mladší ukázal svoj kompas: Bol som liberál, no súčasná podoba liberalizmu je mi cudzia!

BRATISLAVA - Na sociálnej sieti sa tituluje ako kreatívny manažér politickej strany Smer-SSD, jeho videá majú štipľavú príchuť a niektorí ho dokonca označujú za politického influencera. Je mladá puška Erik Kaliňák dostatočným omladzujúcim prvkom opozičného Smeru? Ako vidí ďalšie politické putovanie po parlamentných voľbách? Kde by sám seba videl, ak by nevstúpil do volebného zápasu? Aj tieto odpovede sa dozviete v rozhovore s Erikom Kaliňákom.

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Spoločnosť možno trochu vníma, že Smer-SSD má trochu staršiu voličskú základňu. Ste v Smere na kandidátke takpovediac "mladá puška" aké z toho máte pocity?

- Nepociťujem to ani ako výhodu, no ani ako nevýhodu. Z toho, ako sa stretávam s našimi voličmi, tak to vnímam tak, že sa tešia z toho, že sa mladí ľudia zaujímajú o politiku. Je nás aktuálne v strane dosť veľa, ktorých prebudili tieto posledné tri roky šialenstva. Rozhodli sme sa preto, že vstúpime do spoločenského života a chceme sa podieľať na jeho tvorbe.

Ako ste sa dostali do politiky? Môže za to váš strýko? (pozn.red. exminister vnútra Robert Kaliňák)

- Nie je to primárne cez neho. Oslovil ma s možnosťou spravovať mu sociálne siete. Chcel to mať akoby "doma - pod kontrolou". Začal som sa tomu teda venovať, priniesol som Smeru prvé úspechy na sociálnych sieťach, ktoré strana vnímala pozitívne. Následne som bol oslovený v rámci toho, či by som nechcel tú spoluprácu rozšíriť na Smer ako celok - predsedu a ďalších podpredsedov. Túto možnosť som prijal. Začiatok bol čisto administratívny, no neskôr som bol aktívny v tvorbe obsahu. Bol to prirodzený vývoj.

Kritizujete v týchto dňoch hlavne Progresívne Slovensko za údajne zavádzanie prísnej gender ideológie, kde vyslovene hovoríte o tom, že sa daná podmienka v prípade PS vo vláde buď príjme, alebo sa občania budú musieť odsťahovať. Kde beriete tieto závery?

- Je tam priama citácia z ich tlačovej konferencie. Venovali sa tomu ako idú "sprogresívniť" Slovensko. Absolútne jasne deklarovali svoj zámer v tom, že buď prijmete fakt, že či ten-ktorý rod buď existuje alebo sa z neprijatia tohto názoru ako takého spraví trestný čin. Treťou možnosťou je byť ticho a naďalej tu existovať. Progresivizmus sa podľa mňa vyvinul podobne ako jednotlivé vlny feminizmu. To isté sa deje aj s liberalizmom, ktorý bol spočiatku čisto ekonomicky zameraný politický prúd pravicovej ekonómie. To môžete najlepšie vidieť asi pri SaS, kde všetky kultúrno-etické otázky síce sem-tam deklarujú, no pritom pre to nič neurobili, a to už boli dvakrát vo vláde. Tá novšia vlna liberalizmu je čisto v kultúrnej oblasti, kde sa toho človeka snažia liberalizovať až tak, že sa jedného dňa môže rozhodnúť, že je žena a štát sa mu má prispôsobiť.

