VIDEOROZHOVOR Expertka KDH o živorení na Slovensku: Musíme dať viac peňazí ľuďom, ktorí opatrujú člena rodiny

BRATISLAVA – Situácia v rodinách, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím alebo sa musia starať o bezvládneho seniora, je už naozaj neúnosná. Rodičia a deti suplujú opatrovateľov, ktorých je žalostne málo a vzdávajú sa svojho života a ekonomického štandardu. Štát doteraz na týchto ľudí kašľal. KDH prichádza s riešením, ako zmeniť systém opatrovania. Rozprávali sme sa s expertkou KDH pre sociálnu a rodinnú politiku a pomoc pre ľudí so zdravotným postihnutím Annou Laurinec Šmehilovou.

Na akú sumu by sa mal zvýšiť príspevok na opatrovanie člena rodiny, aby rodina nežila na hranici chudoby?

Koľkých rodín na Slovensku sa žalostná situácia týka?

Ako presvedčiť opatrovateľov, aby neodchádzali za lepšími zárobkami do cudziny?

S ktorými stranami majú podobný program v sociálnej oblasti a vedeli by spolu fungovať?

Dalo sa vražde v Dubnici nad Váhom predísť?

Dlhé roky pôsobíte v oblasti sociálnej politiky. Čo je vašou náplňou práce?

- Viac ako 20 rokov pôsobím v občianskom združení EFFETA v Nitre, ktoré poskytuje sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím. Pred dvadsiatimi rokmi sme primárne začínali a pracovali s ľuďmi s poruchou sluchu. Preto ovládam posunkovú reč a pôsobila som aj ako tlmočníčka z posunkového jazyka. Starostlivosť v našom občianskom združení sa začala orientovať na deti. Práve deti sú naša budúcnosť a treba do nich čo najviac investovať, do rozvoja a vývinu dieťaťa. Začali sme poskytovať služby včasnej intervencie, rehabilitačné stredisko, ale aj poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím.

Vedia rodičia oceniť poradenstvo a vašu prácu?

- V tomto sme skutočne jedinečná organizácia, resp. poskytovateľ sociálnych služieb. Sociálne služby poskytujeme na komunitnej úrovni - v teréne alebo ambulantne. Rodičia veľmi oceňujú, že deti môžu byť doma a nemusia dochádzať do pobytových špecializovaných zariadení. Chodíme k nim domov. Sprevádzame a radíme rodičom, ako najlepšie podporiť vývin dieťaťa od jeho narodenia. Keď je už dieťa schopné zvládnuť ambulantné terapie, tak môže nastúpiť do rehabilitačného strediska. A tam už terapiami a intervenciami pracujeme na vývoji dieťatka.

KDH chce zlepšiť situáciu s opatrovaním na Slovensku. Aká je aktuálna situácia z vášho pohľadu a čo by ste chceli zmeniť?

- Opatrovanie je veľká téma, ktorá sa dotýka skutočne mnoho rodín. Týka sa seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím. Do tejto kategórie spadajú aj rodinní príslušníci, ktorým to ovplyvňuje celý život. Slováci sa obávajú, či sa bude o seniora alebo o dieťa so zdravotným postihnutím reálne mať kto postarať. Témou sú opatrovatelia, aby ich bol dostatok a neodchádzali do zahraničia starať sa o cudzích seniorov. A aby rodiny, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím alebo znevýhodnením, neživorili a nežili na hranici chudoby. A hlavne, aby ľudia, ktorí sa rozhodli postarať o svojich chorých alebo bezvládnych rodinných príslušníkov, nemuseli prichádzať o svoju prácu. Je to množstvo tém, ktoré sa nás priamo dotýkajú.

Čo je cieľom KDH? Viac opatrovateľov alebo väčší príspevok na opatrovanie, ak sa rozhodneme vzdať práce a starať sa o bezvládneho seniora alebo choré dieťa?

- Dôležitá je podpora nielen vo forme nejakého príspevku, ale skutočných peňazí na normálnej životnej úrovni, aby netrpeli chudobou. A zároveň podpora a pomoc, aby sa o svojho starkého či dieťa so zdravotným znevýhodnením dokázali postarať. Na druhej strane chceme zabezpečiť fungujúce opatrovanie a dostať späť na Slovensko opatrovateľky, lebo všetko zostáva na pleciach rodiny. Ktorá musí od základu zmeniť život, aby sa vedela dôstojne postarať o odkázaného rodinného príslušníka.

Stále počúvame o mzdách opatrovateľov v Rakúsku. Koľko zarábajú a aký príjem majú opatrovatelia na Slovensku?

- Má to viacero pohľadov. Jeden pohľad je mzda a druhá je technická stránka. V Rakúsku môžete opatrovať bez špeciálneho vzdelania, či certifikátu. Získate len pracovnú licenciu. V tomto smere je proces jednoduchší. Ak pôjdete v Rakúsku do formálnej starostlivosti a zariadenia, tak tam sa už potrebné vzdelanie vyžaduje. V Rakúsku si opatrovateľka dokáže zarobiť 3000 – 4000 eur za turnus. A k tomu získavajú ďalšie benefity ako cestovné, ubytovanie a strava. Mzda opatrovateľky na Slovensku sa pohybuje približne od 900 do 1100 eur. V tomto je krásnym príkladom náš predseda a zároveň šéf Prešovského kraja. Už v minulom volebnom období si na východnom Slovensku Milan Majerský stanovil, že zvýši mzdy opatrovateľkám a iným pracovníkom, ktorí sú v priamom kontakte s odkázanými, aby ich na Slovensku udržali. Zo 600 eur v roku 2018 sa mu podarilo do roku 2023 zvýšiť mzdu na úroveň 1100 eur. U nás v Nitrianskom kraji majú opatrovateľky a opatrovatelia okolo 900 eur. Ak to dokáže samospráva z obmedzeného rozpočtu zvládnuť, tak aj štát to musí dokázať.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH).