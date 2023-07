VIDEOROZHOVOR Pellegriniho mladá posila o smerovaní Hlasu: Liberálne nálepkovania Smeru voči nám odmietame!

BRATISLAVA - Voľby sa blížia a strany po mnohých volebných obdobiach nemladnú, ale to asi nikto. Preto sa niektoré z nich rozhodli pristúpiť k drastickému omladeniu kandidátok a Hlas-SD nie je výnimkou. Na listinu záujemcov o parlament pellegriniovci totiž umiestnili najmladšieho vicežupana na Slovensku Michala Barteka. Podpredseda trenčianskej župy v rozhovore prezradil, ako sa na kampaň chystajú a či je spokojný so svojím miestom na kandidátke.

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Ste najmladším vicežupanom na Slovensku. Máte 23 rokov. Aké boli vaše bezprostredné pocity po zvolení do tejto funkcie?

- Priznám sa vám, že je to obrovská dôvera, ktorá na jednej strane síce teší, no na druhej strane zaväzuje. Nebolo to jasné hneď, že budem vicežupanom tohto kraja, keďže podpredsedovia žúp vychádzajú na prvom zastupiteľstve, kedy ich musia aj schváliť. Ja som naozaj rád, že síce s výnimkou jedného poslanca, ktorý sa len zdržal, boli všetci poslanci za toto moje zvolenie. Beriem to ako veľkú zodpovednosť, no ale aj ako veľkú výzvu.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Čo je vaša každodenná náplň práce? Fungujete ako náhrada za pána župana Jaroslava Bašku, keď nie je prítomný, alebo sú tam aj iné povinnosti?

- Samozrejme, je to zložené z viacerých náplní. V mojom kompetenčnom liste je regionálny rozvoj, komunikácia s európskymi inštitúciami či rozvoj cestovného ruchu. Naposledy som zastupoval pána Bašku, keď štátna tajomníčka diplomatického rezortu Ingrid Brocková usporiadala podujatie Z regiónov do sveta, kde sa organizoval okrúhly stôl s vyše 200 podnikateľmi, ktorým sme ukázali cestu, ako by mohli z Trenčianskeho samosprávneho kraja exportovať do zahraničia. Je tu samozrejme aj bežná rutina, komunikácia so starostami a primátormi, keďže mnohokrát riešia drobné problémy či agendu, s ktorou im vždy vyjdem v ústrety.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dá sa toto všetko stíhať, keď si k tomu ešte prirátame predvolebnú kampaň?

- Celé je to asi o tom, ako si to človek nastaví a ako si zoradí priority. Pre mňa je priorita tá, aby som o štyri roky nikomu nevisel na gume od trenírok. O štyri roky viem, že im budem opäť skladať v tých komunálnych voľbách účty, preto ten mandát chcem vykonávať tak, aby voliči mali dojem z toho, že to bola dobrá voľba. Navyše mám aj ďalšiu prioritu, keďže mám s partnerkou malého syna, čiže snažím sa sklbiť ten rodinný a politický život, hoci je to niekedy ťažšie.

Ďalej sa tiež dozviete:

- Ako vysvetľuje Bartek svoju spoločnú fotografiu s ruským vojenským pridelencom z minulosti?

- Považuje vzťah Roberta Fica a Petra Pellegriniho za napätý?

- Ako sa pozerá ako člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na tvrdenie predsedu Republiky Milana Uhríka o tom, že majú práve oni ako strana najviac členov tohto zväzu na kandidátke?

- Je spokojný so svojím poradím na kandidátke Hlasu-SD?

Odpovede nájdete vo video-rozhovore.