Zapisovatelia volebných komisií majú byť vymenovaní do piatka

"Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest vymenujú do 30. júna zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. Prednostovia okresných úradov do tohto termínu vymenujú zapisovateľa okresnej volebnej komisie," uviedli. Okrskové volebné komisie zabezpečujú správny priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov. Jej zapisovateľ zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu. Zúčastňuje sa tiež na rokovaní volebnej komisie, kde má poradný hlas. Jedného člena či náhradníka môže do 21. augusta do každej okrskovej volebnej komisie delegovať aj politická strana či koalícia, ktorej kandidátna listina bude zaregistrovaná.

"Rovnako môžu politické strany delegovať člena a náhradníka do okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií, ktoré budú vytvorené pre voľbu poštou," ozrejmil rezort. Spôsob kreovania volebných komisií podľa neho vytvára podmienky na vzájomnú krížovú kontrolu kandidujúcimi politickými stranami. "Ide o jeden z hlavných kontrolných mechanizmov, ktorý zabezpečuje transparentnosť volieb," dodal. Voľby do Národnej rady SR budú v sobotu 30. septembra 2023. Termín tento mesiac vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Termín predčasných volieb už bol zverejnený aj v Zbierke zákonov SR.