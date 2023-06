Pokojná prechádzka sa zvrtla na drámu: Na Remišovú vyskočil medveď! Opísala, čo sa dialo potom

Archívne video:Obyvateľov Detvy vystrašil medveď behajúce blízko domov

Poslankyňa počas pekného víkendu využila slnečné letné počasie na prechádzku so svojim štvornohým spoločníkom Fredym. Príjemný relax sa však v sekunde zmenil na chvíle plné strachu. „Od tohto víkendu mám plné pochopenie pre ľudí, ktorým medvede už tak trochu (a niekedy aj veľa) lezú na nervy... Na pokojnej prechádzke po lese s Fredym, sme meter od turistického chodníka vyrušili medveďa, ktorý driemal vo vysokej tráve,“ uviedla.

Pes neštekal a ona sama zviera nanešťastie zbadala až vo chvíli, keď už bola tesne vedľa neho. Medveď namosúrene vyskočil z trávy priamo pri nej. „Nejakých skautských bobríkov odvahy už mám za sebou, no teraz som sa fakt vyľakala na smrť, že Fredy skončí ako medvedí dezert (a ja ako hlavný chod),“ priznala otvorene. Mala však šťastie v nešťastí.

„Maco sa zľakol tiež a s vrčaním odbehol do lesa a nechal nás na pokoji. Neviem, ako by to skončilo, keby medveď mal viac odvahy a väčší apetít,“ uviedla. „Takto nablízko - na podanie ruky - to teda ešte nebolo. Fotku maca nemám, asi pochopíte prečo,“ dodala. Milovníkom prírody odkázala, aby si na túrach dávali pozor.