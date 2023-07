Dráma priamo za domom: Medveď napadol psa, žena neváhala ani sekundu! Spravila to, čo by nikto nečakal

archívne video

64-ročná Lynn Kellyová venčila psa na svojej vlastnej záhrade, keď si zrazu všimla jeho nezvyčajné správanie. Ten po chvíli štekania odbehol do neďalekého lesa. Keď sa vracal, Lynn si hrôzou všimla, že ho prenasleduje obrovský medveď. „Pribehla som k miestu kam vbehol do lesa, volala som naňho a nakoniec pribehol späť. Hneď za ním však bol medveď,“opísala Lynn pre americkú CNN.

Tvrdí, že najskôr sa medveď na ňu pozrel a obaja sa podľa jej slov „vystrašili“. Lynn však neváhala a na obranu svojho psa použila vlastnú silu. „Postavila som sa mu čelom a z celej sily, ako som len mohla, som ho udrela päsťou do nosa,“ dodala.

Podľa tlačovej správy ju medveď pohrýzol do pravej ruky a na ľavom zápästí mala bodné rany, no po údere utiekol späť do lesa. Lynn si sama zavolala rýchlu zdravotnú službu, v nemocnici ju ošetrili a poslali domov. Jej ani psovi sa nič vážne nestalo. Odborníci varovali všetkých obyvateľov, aby si držali odstup a ak medveďa uvidia, neprovokovali ho. Majitelia psov by svojich domácich miláčikov mali mať na vôdzke. To platí aj u nás, kde stretnutí s medveďmi tiž pribúda.