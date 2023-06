Kollár v politike končí, šíri sa v zákulisí slovenskej politiky! Útoky pokračujú: Jasná reakcia, aká je pravda?

BRATISLAVA - Podstatná časť politickej verejnosti bola včera v šoku z tlačovej konferencie predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý prehovoril o súkromnom živote s jednou z matiek svojich detí. Práve spomínaná Barbora Richterová šéfa Sme rodina dostala do pozície, kedy už nedokázal byť ticho a priznal, že po jej útoku na syna na ňu zdvihol ruku. Verejne to priznal, po čom začali dokonca kolovať správy o tom, že vraj uvažuje o odstúpení z kandidátky! Aká je teda pravda?

VIDEO Tlačová konferencia Borisa Kollára:

Kollár si myslí, že Richterovej ide len manipuláciu o politickej kampane

Kollár v utorok večer odmietol medializované vyjadrenia jeho expartnerky a matky dvoch synov Barbory Richterovej. Tá do NR SR poslala vraj 150 listov, kde popisovala mimoriadne vážne udalosti v domácnosti na americkom Miami, kde má Kollár dom. Ten za tým vidí "politicky motivovanú snahu o očiernenie jeho i jeho hnutia v rámci predvolebnej kampane". Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii.

Za útokmi vraj stojí Zoroslav Kollár

Kollár nepriamo naznačil aj to, kto stojí za týmito útokmi. Podľa vylučovacej metódy a otázok novinárov by mal byť za nimi podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorého v dnešnom vyhlásení v televízii TA3 dokonca označil za milenca Barbory Richterovej, pričom poukazoval aj na to, kto vraj financoval jej luxusné motorové vozidlo.

Galéria fotiek () Archívna snímka Zoroslava Kollára na jednom zo súdnych pojednávaní.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Odstúpenie z kandidátky? Nezmysel, odkazuje neprajníkom Kollár

Práve fyzická reakcia Kollára smerom k Richterovej po tom, ako údajne hodila dieťa cez obývačku, boli spúšťačom ďalšich dohadov na chodbách parlamentu. Po emotívnej tlačovke a obvineniach expartnerky lídra parlamentu sa tam začali šíriť informácie, že Kollár dokonca zvažuje, že už nebude kandidovať v nadchádzajúcich voľbách. Ten následne exkluzívne pre Topky vydal jasný odkaz smerom k týmto dohadom.

"Urobil som maximum, aby som chránil život svojho syna. A teraz mám odstúpiť? Je to totálny nezmysel. Zjavne to šíria tí, ktorí si vymýšľajú tieto obvinenia na moju osobu a nezmysly," jasne sa vyjadril šéf parlamentu. "Za to sa odstupuje? Že chránim život a zdravie svojho dieťaťa? To snáď nie..." zopakoval Kollár.