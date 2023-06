Najemotívnejšia tlačovka Borisa Kollára! VIDEO Rozplakal sa a odišiel: Chcú ma zničiť cez dieťa

Predseda parlamentu Boris Kollár reagoval na statusy Barbory Richtervej vyhlásením priamo v Národnej rade SR. "Barbora Richterová dostáva na dve deti 3000 eur, dostala dom s bazénom, nemusí platiť hypotéku, platím Arturovi drahú školu. Ja by som sa so svojimi deťmi stretával, ale nie pod dozorom Barbory Richterovej. Keď súd určí, že mám platiť 6000 eur, tak budem platiť 6000 eur. Keď rozhodne, že mám platiť 2000, tak budem 2000 eur," vyhlásil Kollár s tým, že bude žiadať striedavú starostlivosť.

Kollár ďalej uviedol, že podľa neho ide o diskreditačnú kampaň pred voľbami na Sme rodina. Richterová zároveň podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože ju niekto sleduje. List dostali aj poslanci, ktorých upovedomila, že podala aj podnet na Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS a rovnako na Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Na pomoc si zavolal Vittekovú

Richterová v trestnom oznámení spomína aj konflikt spred 11-tich rokov, kedy ju podľa jej slov Kollár napadol vo vile v Miami. Svedkami tejto drámy mali byť aj manželia Vittekovci, ktorí sú Kollárovými dobrými kamarátmi. Richterová v trestnom oznámení opisuje, že ju Kollár zbil fackami do bezvedomia a prebrala sa na to, ako ju ratovali práve Vittekovci.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Kollár toto obvinenie odmieta a ako svedka si na tlačovú konferenciu pozval priamo Patríciu Vittekovú. Tá opísala šokujúcu udalosť inak. "Barbora začala hystericky kričať na Borisa, mala asi 20 rokov, Arturko bol vtedy malý. Hodila ho asi z piatich metrov, keby tam nebola taburetka a Boris ho nezachytil, dnes by bol mŕtvy. Áno, dal jej vtedy pár faciek, ale tie by som jej dala aj ja," dodala Vitteková.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Je za tým jeho menovec?

Kollár zároveň naznačil, že za útokmi Richterovej na jeho osobu a stranu Sme rodina je známy konkurzný právnik Zoroslav Kollár. "Údajne to môže byť Zoroslav Kollár. Neviem, aký dôvod by mohol mať. Keby Barbora chcela len výživné, tak ho má. Keby chcela, aby som sa stretával s naším synom, tak by som ho mal. Ja si ho zoberiem aj každý víkend," povedal Kollár.

Galéria fotiek () Boris Kollár

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Na konci tlačovej konferencie sa už neovládol a na redaktora, ktorý sa pýtal na incident v Miami, začal kričať. "Viete, čo to je? Keď vám hodí vlastné decko? Čo tu skúšate na mňa?" kričal Kollár a so slzami v očiach utiekol z miestnosti.