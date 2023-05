Najťažšie chvíle poslankyne Marcinkovej: S malým synom skončila v nemocnici! Museli ho operovať

Archívne video: Vladimíra Marcinková a poslanci NR SR za SaS

Poslankyňa za SaS sa rozhodla zdieľať svoj príbeh so svetom prostredníctvom sociálnej siete. „Uplynulé týždne boli moje najťažšie. Trávila som ich medzi nemocnicou a domovom,“ uviedla. Jej syn Leon potreboval po narodení zdravotnú pomoc, na ktorú nie je na Slovensku potrebná špecializácia. Chodiť tak museli na ošetrenia do Viedne. Včera ho v Rakúsku aj operovali. „Ešte 4 dni pred pôrodom som v parlamente bojovala za stoličku pre rodičov pri lôžku detských pacientov. 6 týždňov po pôrode som na jednej sedela. Našťastie v krajine, kde toto právo nespochybňujú. Kde k lôžku môjho syna posadili mňa aj manžela bez akýchkoľvek otázok. Dokonca to bola povinnosť pre rodičov, aby aspoň jeden z nás ostal pri hospitalizovanom dieťati po celý čas,“ napísala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram/Vladimíra Marcinková

„Po operácii sme boli na oddelení, ktoré pripomínalo JIS (neviem ako sa také oddelenie volá). Ľudia sa tam budili z narkózy a trávili tam prvé hodiny po zákroku. Bolo tam 9 pacientov v jednej miestnosti. Aj dospelí aj deti. Štátna nemocnica. Posadili nás k lôžku nášho syna, natiahli okolo nás paraván, a nikto neriešil, že nás je v jednej miestnosti toľko,“ opísala. To, že budú rodičia pri prebúdzaní detského pacienta z narkózy, bola podľa jej slov pre personál samozrejmosť. „Personál nás utešoval, usmieval sa na nás, predvídal všetky potreby pacientov, aj nás rodičov. Keď videli, že sa mi nedarí dojčiť, pán sanitár mi na ramená priniesol deku a k ústam pohár vody, aby som sa napila. Sestry trpezlivo malému odpájali a zapájali všetky elektródy na tele každých 10 minút keď som ho skúšala dojčiť a nedarilo sa. Ani po tom, čo som ich zavolala desiaty raz sa netvárili otrávene,“ povedala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram/Vladimíra Marcinková

Namiesto toho jej pomáhali ešte viac. „Bola som z ich prístupu dojatá. Mali sme v nich obrovskú ľudskú aj profesionálnu oporu. Nikto z nich si toto neprečíta, ale kiežby áno. Napriek ťažobe celej tej situácie a strachu, si z toho dňa nesiem očarenie ich prístupom a láskavosťou,“ dodala.