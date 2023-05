Trebišovská nemocnica obmedzuje hospitalizácie na pediatrii a detskú pohotovosť

Trebišovská nemocnica o opatreniach v závere minulého týždňa oboznámila orgány regionálnej samosprávy, krajské Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ako aj okolité nemocnice a ambulantný sektor. Ostatné pracoviská vrátane gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a neonatológie fungujú bez obmedzení. Nemocnica deklaruje, že vyvíja maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť dostatočný počet lekárov potrebných na nepretržitú prevádzku detského oddelenia.

archívne video

"Nejde, žiaľ, o náhle rozhodnutie. Personálny problém v rámci tohto oddelenia intenzívne riešime už dva roky. Lekári po atestácii odchádzajú do ambulantného sektora a nemocnica má problém so zabezpečením nepretržitej prevádzky na detskom oddelení," uviedol riaditeľ trebišovskej nemocnice Juraj Bazár. Aktuálne je podľa neho päť lekárok z detského oddelenia na materskej dovolenke. "Minulý týždeň sme z dôvodu práceneschopnosti, ktorá bude, žiaľ, dlhodobejšia, prišli o ďalšiu lekárku. O tomto personálnom probléme celú jar otvorene komunikujeme s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja, Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach, ako aj so samotnými obvodnými pediatrami v okrese. Táto snaha však doteraz nepriniesla výsledok a my sme teraz nútení pristúpiť k tomuto nevyhnutnému kroku. Veríme však, že činnosť detského oddelenia budeme schopní opäť obnoviť od septembra tohto roka," priblížil Bazár.

Zhoršená mobilita detí

Zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov v spádovej oblasti Trebišov a Sečovce bude po uzatvorení oddelenia podľa nemocnice komplikované. Veľkú časť pacientov tvoria deti zo sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, ktoré majú prirodzene zhoršenú mobilitu. "Poznajúc okolnosti, máme veľké obavy z pohľadu kapacitnej priepustnosti blízkych nemocníc, respektíve samotnej záchrannej zdravotnej služby. Výpadok jednej časti môže spôsobiť kolaps väčšieho regionálneho celku. V tomto duchu sme preto žiadali o personálnu výpomoc od vyššieho pracoviska, Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Veľké nádeje sme vkladali aj do miestnych ambulantných lekárov. Hoci sme cítili úprimnú snahu vedúcich predstaviteľov kraja, okresu, mesta a DFN, konkrétni lekári ochotní nám vypomôcť sa zatiaľ neprihlásili," skonštatoval Bazár.

Nemocnica informuje, že rodičia detí zo spádovej oblasti Trebišovského okresu v prípade potreby majú počas pracovných dní vyhľadať pomoc v rámci obvodných pediatrických ambulancií. V popoludňajších hodinách do 22.00 h alebo počas voľných dní môžu vyhľadať pomoc v ambulancii pohotovostnej služby (APS), ktorá funguje v priestoroch nemocnice. V nočných hodinách alebo v prípade akútnych stavov je potrebné obrátiť sa na DFN v Košiciach, všeobecné nemocnice v Kráľovskom Chlmci, Michalovciach alebo Vranove nad Topľou, respektíve na záchrannú službu. "Verím, že tento stav bude iba dočasný a nám sa podarí detské oddelenie opäť uviesť do prevádzky. Budeme vďační za každého nového lekára vrátane čerstvých absolventov. Dovtedy však musia rodičia v prípade zdravotných problémov svojich detí navštevovať najmä svojich obvodných detských lekárov, dodržiavať predpísanú ambulantnú liečbu a, samozrejme, nepodceňovať prevenciu," uviedol riaditeľ nemocnice.