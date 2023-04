Niektoré strany v predvolebnej kampani používajú iný názov, oficiálne ho však nemenia

Opozičná SaS v rámci kampane používa názov "SASKA". Nejde však o oficiálny názov strany. Jej hovorca Ondrej Šprlák pre TASR uviedol, že liberáli spúšťajú novú kampaň s novým logom, no oficiálny názov nemenia. Na hlasovacích lístkoch vo voľbách tak bude strana naďalej vedená ako SaS.

Oficiálny názov a skratku nemení ani Smer-SD. Aktuálne síce miesto SD ako sociálna demokracia používa skratku SSD, teda slovenská sociálna demokracia. Predseda strany Robert Fico počas týždňa potvrdil, že je to skôr súčasťou "marketingu" a o zmenu skratky a názvu rezort vnútra nepožiadali. Strana bude preto aj na hlasovacom lístku uvedená ako Smer-SD.

Zmenu názvu plánovala aj mimoparlamentná Aliancia

Zmenu názvu plánovala mimoparlamentná Aliancia v súvislosti s rokovaniami s Maďarským fórom o spoločnom postupe do septembrových volieb. Vzhľadom na to, že rokovania sa skončili a strany sa nedohodli, Aliancia o zmenu názvu nepožiadala. "Takáto zmena názvu stratila svoje opodstatnenie," uviedla hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme. Mimoparlamentný Hlas-SD zas avizoval zlúčenie so stranou Dobrá voľba. Názov však podľa slov hovorkyne Hlasu-SD Patrície Medveď Macíkovej meniť neplánujú.

Naopak, hnutie OĽANO zmenu názvu plánuje. Potvrdil to jeho hovorca Matúš Bystriansky. V minulosti hnutie pred parlamentnými voľbami upravilo svoj oficiálny názov tak, aby obsahoval mená všetkých subjektov z jeho kandidátnej listiny. Zmenu názvu avizovalo aj Maďarské fórum, ktoré sa dohodlo na spoločnom postupe do volieb so stranou Občianski demokrati Slovenska (ODS), Demokratická strana (DS), Strana rómskej koalície (SRK) a vznikajúcou stranou Za regióny. Nový názov má v sebe zahŕňať všetky tieto subjekty.