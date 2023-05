Matovič sa poriadne buchol po vrecku: Na TOTO míňa horibilné sumy, denne pustí takmer tisícku

BRATISLAVA – Voľby sú za dverami a k nim už neodmysliteľne patrí aj predvolebná kampaň, ktorá logicky nie je zadarmo a politici sú schopní do nej naliať nenormálne finančné prostriedky. Ako upozornilo Transparency International Slovensko, rozšafne sa v tomto smere správa aj čerstvý päťdesiatnik Igor Matovič. Aspoň čo sa reklamy na Facebooku týka, pohybuje sa v úplne iných cifrách, ako napríklad taký Eduard Heger.

Masívna online kampaň Igora Matoviča odštartovala v apríli a ako upozornila mimovládka, za posledných 30 dní do nej OĽaNO investovalo 23,5-tisíca bez DPH, čo je naviac spomedzi všetkých politických strán. „Za prvý májový týždeň to bolo 5 600 eur, čo v praxi znamená denný sponzoring statusov za takmer tisícku. Na transparentnom účte OĽaNO pritom nevidíme nič, Matovič ho zatiaľ nevyužíva,“ uviedli.

Demokrati Eduarda Hegera sú oproti strane OĽaNO v inej situácii. „Na rozdiel od neho nemajú na účte milióny eur štátnych príspevkov, a tak vyzerá aj ich online kampaň,“ uviedli. Za posledný mesiac do reklamy na Facebooku investovali necelých 1200 eur. V poslednom týždni však akcelerujú aj oni a výdavky len za sedem dní narástli na 1 500 eur.

Oveľa aktívnejšie je aj KDH, ktoré sa spomína v súvislosti s možným spájaním sa s Demokratmi. „To cez profil strany a jeho predsedu nalialo do Facebooku za posledných 30 dní viac ako 13-tisíc eur, za posledný týždeň až 4-tisíc. Pri pohľade na menej presné dáta získané z finančných intervalov uvádzaných spoločnosťou Meta, mohla minúť tento rok najviac na politickú reklamu strana Smer Roberta Fica, a to viac ako 77-tisíc eur (stredná hodnota). Na druhom mieste za ňou je Progresívne Slovensko so strednou hodnotou celkových výdavkov vo výške viac ako 53-tisíc eur,“ ozrejmilo Transparency.