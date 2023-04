Babišovi marketéri ovládnu slovenské voľby: Po Prchalovi v SASKE prichádza ďalší, má však tajnú úlohu!

BRATISLAVA - Viacerí ostali v prekvapení z nedávnej informácie, že slovenskú kampaň v predčasných voľbách okorení človek českého expremiéra Andreja Babiša, konkrétne Marek Prchal v radoch SaS. Tak sa aj stalo a o pár mesiacov sme už hovorili o SASKE a pribudli aj nové fotografie a tzv. babišovský rukopis už bolo možné vnímať naplno. Čo je však zaujímavejšie, je fakt, že Prchal nebude jediný odídencom od Babiša, ktorý to skúsi v predvolebnom súboji na Slovensku. Do radov Hlasu-SD mieri jeho ďalší človek, a tak sa proti sebe mediálne postavia dvaja bývalí Babišovi spolupracovníci.

S novinkou prišiel český portál CNN Prima News. Podľa ich záverov má slovenský priestor predvolebnej kampane okoreniť ďalší marketér zo stanu Andreja Babiša a jeho ANO. Má ísť o Mareka Hanča, ktorý sa má angažovať v strane Hlas-SD.

Strana Hančov príchod potvrdila, nie je ešte jasné, akú úlohu bude mať, no vraj bude jedinečná

Nejde tak len o Mareka Prchala, ktorý si svoje marketingové ciele už začal napĺňať v SASKE. Po príchode Prchala to v politickom ringu zrejme skúsi aj Marek Hanč, ktorý pritom po minulé roky len donedávna pracoval po Prchalovom boku. Teraz to vyzerá tak, že sa budú proti sebe musieť postaviť dvaja bývalí spolupracovníci Andreja Babiša. Marek Hanč sa bude angažovať v Hlase-SD už čoskoro, čo neodmietla ani Patrícia Medveď Macíková z tlačového oddelenia Hlasu-SD. "Agentúra pána Hanča pripravuje len jednu konkrétnu aktivitu, ktorú však v tejto chvíli je ešte predčasné zverejniť," povedala Macíková.

Prchal sa už naplno angažuje

Už teraz je tak jasné, že Prchal bude mať so svojou SASKOU v predvolebnom dianí minimálne blízkeho konkurenta. Prchal už medzitým u liberálov rozbehol kampaň s novými billboardmi, fotografiami a sloganom "meníme hru". Strana pritom podľa Sulíka aj prešla na prívetivejší názov - SASKA. Viacerí si všimli "rukopis" babišových expertov, hlavne na najnovších fotografiách členov SaS.

Hanč bude mať zrejme ťažkú úlohu

Zatiaľ čo Marek Prchal sa už teda angažuje s kampaňou u liberálov, Hanča bude čakať podstatne ťažšia úloha. Ide totiž o Hlas-SD, ktorému topové preferencie ani nie spred roka spadli o niekoľko úrovní a momentálne je opäť najsilnejším subjektom Smer-SD. Hlas tak bude musieť aj s pomocou Hanča nasadiť stratégiu, pomocou ktorej sa zrejme pokúsia tento trend zvrátiť.

Až také optimistické to však nemá ani samotný Prchal, ktorého SASKA sa preferenčne pohybuje už na stabilizovaných ôsmich percentách, no nebolo to tak dávno, čo po opustení vlády balansovali na hranici zvoliteľnosti - 5 percent.