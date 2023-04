SaSka rozbehla MEGAkampaň: Po prvých fotkách prišiel výsmech, Cigánikovú si pomýlili s Nicholsonovou!

BRATISLAVA - Ešte počas začiatku roka hovoril líder SaS Richard Sulík vo viacerých rozhovoroch pamätnú vetu o tom, že v týchto voľbách absolvuje "kampaň svojho života". Medzitým sa začali chýriť hlasy o tom, že z tímu českého premiéra Andreja Babiša sa po jeho neúspešnom kandidovaní na prezidenta z hnutia ANO rozhodol odísť jeho "marketingový mág" Marek Prchal a že to má namierené práve do slovenskej SaSky. Dnes sa už aj z prezentovaných vizuálov dá povedať, že ide skutočne o rukopis Prchala. V SaS však zrejme netušili, aká rozpačitá bude odozva voličov.

SaSkári začali plošne meniť profilovky a titulné fotky

Všetko sa to rozbehlo cez víkend, kedy sa jednotliví členovia SaS začali aktívne zapájať do procesu rebrandingu strany na sociálnej sieti. Začali profilovými fotkami s (podľa niektorých) prehnanou grafickou úpravou, neskôr menili aj titulné fotky, na ktorej pózujú viacerí na jednom zábere, a to bez ponožiek!

Je tu čas predstavenia loga

Prišiel však pondelok a SaS odhalila ďalšie novinky z dielne nového marketingového experta. Prišlo nové logo aj profilová fotka, po ktorej mnohí ostali v šoku z jej jednoduchosti.

Vidíte niekoho iného, kto drží slovo? Pýta sa Sulík

SaSka navyše spúšťa nový slogan "Meníme hru" a po neuveriteľných štrnástich rokoch mení aj logo. Teraz si hovorí jednoducho SASKA. "Áno, my naozaj meníme hru. Ideme do boja," povedal líder strany Richard Sulík. "Rozhliadnite sa. Vidíte snáď na Slovensku niekoho iného, kto nemá žiadny korupčný škandál, kto drží slovo, kto má program zostavený naozajstnými expertmi, kto má viac ako 10 rokov skúseností, ako tieto konkrétne riešenia pre ľudí presadiť, kto sa neriadi ideológiou, ale zdravým rozumom a kto má úprimnú chuť postaviť tú najlepšiu možnú budúcnosť pre Slovensko? Všetci, ktorí nám veria, menia hru s nami. Nenechajú sa podplatiť rozhadzovaním, ktoré budú splácať naše deti. Už majú dosť chaotických amatérov. Zaujímajú ich konkrétne zmeny, pre ktoré sa mladým oplatí zostať na Slovensku. Chcú už konečne reálne výsledky. A chcú sebavedomé Slovensko, ktoré najlepšie vie, čo potrebuje," pohovoril Sulík o novom marketingu strany.

SaS už teda zverejnila aj nové fotografie členov pre billboardy ale aj outdoorové verzie kampane. Z niektorých záberov sa viacerým skrivia kútiky úst. Viacerí členovia po grafických úpravách a šialených pózach s kapucňami na hlave skôr vyzerajú ako z filmových trhákov než z parlamentu.

Kritika prišla, ako inak, na sociálnej sieti

Okamžite sa spustila lavína reakcií na túto novú grafiku. Niektorí sú rozčarovaní z jednoduchosti loga, iných zas máta farebné vyhotovenie kampane.

Ďalší zas mali problém s tým, aby vôbec na najnovších fotografiách rozlíšili stranícku expertku na zdravotníctvo Janku Bittó Cigánikovú od bývalej členky SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej, ktorá momentálne zakladá stranu Jablko.

Zareagovala aj scéna internetového satirického humoru

SASKA určite čakala, že príde aj reakcia "tretieho sektora" satirického humoru, ktorý sa dostavil do niekoľkých minút. Niektorí si totiž exministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú pomýlili s populárnym televíznym reportérom, či Juraja Krúpu s populárnym predstaviteľom minisérie Obi-Wan Kenobi. :-)

Neušiel im tiež fakt, že kampaň SASKE zrejme skutočne pripravuje bývalý Babišov popredný expert na český volebný marketing, čo sa podpísalo aj na podobnej grafickej úprave fotiek.