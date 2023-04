Tvrdý odkaz Tomáša Tarabu: RTVS porušila mediálny zákon, ste platení z našich daní! Podľa televízie ide len o pochybenie

Archívne video:

„Vám hrabe? To vy zdieľate FB status jedného politika? Toto je KO a porušujete mediálny zákon,“ obul sa do príspevku poslanec Tomáš Taraba pod príspevok portálu Správy RTVS, v ktorom zdieľali postoj iného poslanca Národnej rady ku kauze pochybení guvernéra NBS. RTVS sa svojim krokom dopustila porušenia mediálneho zákona, nakoľko verejnoprávna televízia by vo svojom obsahu nemali nijakým spôsobom propagovať vyjadrenia či postoje jednotlivých politikov. „Ste platení z daní všetkých ľudí a Šeliga keď chce si robiť PR, nech si za to platí,“ dodal rozhorčený poslanec.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

RTVS na svoju reakciu nenechala dlho čakať, svoj omyl priznali

Napriek pohotovému zmazaniu neadekvátneho príspevku si toto pochybenie stihlo všimnúť nejedno pozorné oko. Podľa vyjadrenia hovorkyne RTVS Zuzany Vicelovej pre Topky bolo zdieľanie poslancovho statusu neúmyselné a spôsobené pochybením jedného zamestnanca.

Galéria fotiek (3) Zdieľaný status poslanca NR SR Juraja Šeligu.

Zdroj: Facebook/ Správy RTVS

„Rozhodne to nemalo nič spoločné s oficiálnymi výstupmi online spravodajstva RTVS. Zdieľaný príspevok daný zamestnanec zmazal hneď po zistení chyby, teda o niekoľko minút,“ vysvetľuje Vicelová. Dodáva, že RTVS v spojitosti s týmto prešľapom prijala procesné opatrenie, aby k takýmto chybám v budúcnosti už nedochádzalo.