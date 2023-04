Odborník o návrate Šeligovcov: Zachráni ich Heger? Žitňanská možno spadla do pasce oponentov

BRATISLAVA - Kreácie na predvolebnej scéne už pripomínajú tango - jeden krok vzad a dva vpred. Podobný pocit z posledných udalostí môžu mať aj voliči, ktorí sa na toto všetko prizerajú. Najnovšie ich zraky prekvapil prekvapivý návrat Juraja Šeligu a Jany Žitňanskej, ktorí si to zo Za ľudí trielia rovno k Hegerovym Demokratom. Otázne je, či to na voličov, a hlavne klesajúce až stagnujúce preferencie strany povereného premiéra zaberie.

K Hegerovi sa pridali v piatok

K Demokratom dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera sa počas posledného týždňa pridali dvaja nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Jana Žitňanská a Juraj Šeliga. Obaja boli súčasťou vládnej koalície a členmi strany Za ľudí. Informovali o tom na spoločnej piatkovej tlačovej konferencii.

Žitňanská chce aj v strane Demokrati ďalej pracovať na svojej agende a posunúť problematiku ľudí so zdravotným postihnutím ďalej. Pripomenula viaceré zákony, ktoré predkladala do parlamentu a ktoré sa podarilo presadiť. "Demokratov nikdy nie je dosť, preto dúfam, že vstúpia ďalší," uviedol Šeliga. Kľúčovú hodnotu strany vidí v tom, že vie, čo chce a vie, proti čomu bojuje. Poukázal na situáciu v justícii a zdôraznil potrebu nastaviť napríklad reformu prokuratúry.

Nástup tejto dvojice strane veľmi nepomôže, ani neuškodí

Na to, ako vníma príchod Žitňanskej a Šeligu do strany Demokrati, sme sa pýtali známeho politológa Radoslava Štefančíka. "Neutrálne. Príchod Šeligu a Žitňanskej strane výrazne nepomôže, ale ani neuškodí. Pozitívne však hodnotím, že išli na vec rovno a nezakladali na to ďalšiu stranu ako niektorí iní politici a političky," konštatuje odborník.

Pri porovnaní obidvoch poslancov je tu však rozdiel. Zatiaľ čo Šeliga sa angažoval len v Za ľudí, u Žitňanskej je situácia značne komplikovanejšia. Bola totž už vo viacerých stranách. "Áno, toto môže byť pre Žitňanskú nevýhodné. Ak pôjde niekedy pred voľbami do diskusie, oponent jej určite bude vyčítať, že až príliš často strieda strany a niekde nie je poriadne hodnotovo ukotvená," myslí si Štefančík.

Heger by po ich príchode nemal čakať práve nárast percent

Podľa neho sa príchod Žitňanskej a Šeligu navyše ani nebude niesť v znamení stúpajúcich percent v prieskumoch verejnej mienky. "Obaja majú určite svojich podporovateľov, ale obávam sa, že ich nie je toľko, aby to pohlo percentami Demokratov," vyslovil prognózu Štefančík.

Demokrati sa pritom podľa posledného prieskumu AKO nachádzajú pod hranicou zvoliteľnosti na úrovni 4,1%, pričom začínali takmer na piatich.

Štefančík nateraz vyslovil viaceré možnosti, ktoré mal Šeliga v talóne. "Mohol založiť vlastnú stranu. Dnes je to predsa moderné. Akonáhle sa niekto 2-3-krát do mesiaca objaví na televíznej obrazovke, už si myslí, že je hviezda a začne pociťovať nutkanie založiť vlastný stranícky subjekt. Je ale dobré, že Juraj Šeliga zostal v tejto otázke reálny a chrbát, na ktorom by sa mohol vyviezť do parlamentu, si našiel bez založenia novej strany," zdokumentoval Štefančík.

Zbieranie zvučných mien prináša ovocie

"O Demokratoch ako strane zatiaľ toho veľa nevieme. Dokonca aj svoj web rozbehli len minulý týždeň. Rovnako ich transparentný účet sa začal napĺňať až potom, ako ich na to upozornili novinári. Nevieme, koľko majú členov, takže nevieme, či dokážu nájsť 150 kandidátov na kandidátnu listinu. V každom prípade, čím viac zvučnejších mien na kandidátke, o to väčšia šanca, že strana osloví viac voličov. V tomto prípade zrejme len po stovkách, ale vo voľbách sa počíta každý hlas," uzavrel odborník.