Záhadné ZMIZNUTIE britského moderátora: Zľahla sa po ňom zem... TOTO sú posledné STOPY!

(Zdroj: Profimedia)

Šesťdesiatšesťročného muža, známeho z relácií stanice BBC, The One Show a This Morning, naposledy videli, keď sa v stredu o 13:30 miestneho času (12:30 SELČ) vydal na pešiu túru pozdĺž pobrežia. Jeho manželka, doktorka Clare Bailey, zalarmovala úrady po tom, čo sa do 19:30 miestneho času nevrátil, ale cez noc sa ho nepodarilo nájsť.

V miestnej skupine na facebooku bol zdieľaný príspevok s výzvou pre všetkých, ktorí by mohli vidieť Mosleyho na ostrove, kde žije asi 2500 ľudí. "Z Atén prichádza pátrací a záchranný tím s dronmi a ďalším sofistikovanejším vybavením, aby rozšíril pátranie." Poslednou stopou je kamerový záznam, ktorý vznikol približne 20 minút po tom, čo odišiel na túru. Moderátor má so sebou čierny dáždnik, ktorým sa zrejme kryl pred slnkom, mal stabilnú chôdzu a mieril ku skalám v obci Pedi, uvádza BBC.

(Zdroj: Profimedia)

Grécka polícia oznámila denníku The Guardian, že sa do rozsiahleho pátrania po Mosleym na odľahlom ostrove v Egejskom mori zapojí vrtuľník a špeciálne vycvičené psy. "Hľadajú ho všetky možné služby," povedal policajný veliteľ, ktorý dohliada na operáciu, pod podmienkou zachovania anonymity. "Pracujeme s predpokladom, že ho mohlo postihnúť horúco, že sa mohol pošmyknúť a spadnúť napríklad z výšky. V tejto chvíli nie je nič vylúčené," dodal.

Jeden z vysoko postavených predstaviteľov bezpečnostných zložiek zapojených do misie uviedol, že pátranie po Britovi začalo pripomínať "thriller". Mosleyho podľa neho hostili priatelia na ostrove, "kde sú krátke vzdialenosti", napriek tomu ho nikto nevidel. "Je to šialené, nedáva to zmysel," povedal. "Ako môže niekto len tak zmiznúť za bieleho dňa, uprostred dňa? Keby sa mu niečo stalo, našli by sme ho na ceste, po ktorej šiel cestou späť do prístavu, kde býval s priateľmi, alebo blízko nej. A napriek tomu sa po toľkých hodinách nič nenašlo," dodal.

Mosley je komentátorom bulvárneho denníka Daily Mail a natočil množstvo dokumentárnych filmov o diéte a cvičení, vrátane programu na Channel 4 Michael Mosley: Who Made Britain Fat? Podieľal sa aj na seriáli BBC Trust Me, Im a Doctor. Šesť týždňov žil s pásomnicou v črevách pre dokument Infested! Living With Parasites (Život s parazitmi) na BBC. Mosley sa tiež zaslúžil o rastúcu popularitu diéty 5:2, ktorá spočíva v tom, že ľudia dva dni v týždni držia pôst, aby schudli. Britská lekárska asociácia ho už skôr vymenovala za "lekárskeho novinára roka".

(Zdroj: Profimedia)