Nová Miss Alabama prekvapila celý svet: Nemá ideálne miery a váži 150 kilogramov! Obrovská kritika verejnosti

(Zdroj: IG / thenamalmiss)

V súčasnosti platí nepísané pravidlo, že do súťaží krásy sa prihlasujú len tie modelky, ktoré spĺňajú miery 90-60-90. Aj tu však platia výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Tohtoročnou víťazkou súťaže krásy America Miss Alabama 2024 sa totiž stala 23-ročná Sara Millikenová, ktorá ani zďaleka nespĺňa požiadavky ideálnych mier. Je totiž plus size modelka a váži 150 kilogramov. Z výhry sa veľmi tešila, no kritici poroty a samotnej súťaže však tvrdia, že ide o problematický stav. A to z dôvodu, že porota týmto nepriamo propaguje morbídnu obezitu, ktorá so sebou nesie aj vážne zdravotné riziká.

Ba čo viac, nájdu sa aj takí, ktorí sa novej miss Alabama vysmievajú. "Ja sa z toho možno dokážem rýchlo otrepať, ale pre ostatné obete kyberšikany to nie je vždy tak jednoduché. Uvedomte si, že niektorých ľudí vaše zlé poznámky navždy poznamenajú a budú na nich myslieť do konca života. Buďme, prosím, k sebe navzájom láskavejší,“ odkázala miss. Na výhru plus size modelky upozornil portál idnes.cz.

Kritici súťaže pritom poukazujú na zdravotné riziká, ktoré morbídna obezita so sebou nesie, a to napríklad srdcovo-cievne problémy či iné choroby.

„Obezita je veľmi vážny problém súčasnosti, to snáď vidí každý. Počet morbídne obéznych ľudí stále rýchlo stúpa. Naviac, prečo takto oslavovať a propagovať niečo, čo je zo zdravotného hľadiska zlé? Toto má byť vzor pre dnešné mladé ženy?" pýta sa jeden z diskutujúcich na profile modelky na sociálnej sieti.

Svoje k tomu povedali aj samotní usporiadatelia súťaže, podľa ktorých vo všeobecnosti možno kritizovať súťaže krásy pre ich pohľad k dokonalému ženskému telu. Tieto súťaže totiž zvyčajne uctievajú povrchnú dokonalosť a idealizáciu ľudského tela. A plus size modelkou, ktorá súťaž zvíťazila, tak chcú zmeniť zaryté stereotypy ženskej krásy a ideálnych mier. Podľa odborníkov však nerozumne zašli do opačného extrému a označujú za krásne niečo, čo je nezdravé.