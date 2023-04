Škandál s dotáciami pre nemocnicu v Čadci: Termín nestihla, milióny jej aj tak odklepli! Dokument ako dôkaz

BRATISLAVA – Termín podľa oficiálneho dokumentu nestihli, no napriek tomu sa dostali späť do hry a dokonca im bola odklepnutá dotácia vo výške 7 miliónov eur. Reč je o nemocnici v Čadci, ktorá je jednou z ôsmich, ktoré si majú rozdeliť dokopy vyše 200 miliónov eur na rekonštrukciu z Plánu obnovy. Nad prípadom visia otázniky.

Zoznam nemocníc zverejnil na sklonku úradovania končiaci minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Išlo o jeden z jeho posledných krokov vo vedení rezortu. Vyslúžil si za to aj kritiku od svojho nástupcu, dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý si hneď začal preverovať všetky dokumenty, ktoré Lengvarský podpísal v posledných dňoch v kresle ministra.

TV Markíza teraz informovala o pochybnostiach v súvislosti s dotáciou pre jednu zo spomínaných nemocníc – je ňou Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca. Odvoláva sa pritom na oficiálny dokument zo Zdravotníckej implementačnej agentúry s odpoveďou pre nemocnicu v Čadci, v rámci ktorej ju informujú, že nestihla termín podania žiadosti o stanovisko ku kritériám. To v praxi ale znamená, že bez stanoviska by sa nemohla uchádzať o milióny z Plánu obnovy.

„S poukazom na skutočnosť, že termín uzavretia ´Výzvy na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti´ je stanovený na 31.12.2022 a Vaša žiadosť bola Zdravotníckej implementačnej agentúre doručená po stanovenom termíne Vám oznamujeme, že pre dodržanie princípov nediskriminácie, proporcionality, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania nie je možné Vašu ŽoS,“ píše sa v dokumente, ktorý mala agentúra nemocnici poslať 15. decembra. Prešli však iba dva týždne a nemocnica v Čadci bola prekvapivo opäť v hre o milióny eur.

Zriaďovateľom nemocnice je Žilinský samosprávny kraj. Ten tvrdí, že projekt mali pripravený dopredu, avšak na vyššiu sumu, ako mohli dostať a tak ho v poslednej chvíli narýchlo prerábali. Vraj však nakoniec všetko stihli načas. To ale nesedí so spomínaným dokumentom od implementačnej agentúry. Podľa župy v tomto prípade zabralo ich odvolanie, na základe ktorého mala agentúra prehodnotiť stanovisko a uznala splnenie stanovených podmienok a kvalitu projektu. Televízia však tvrdí, že podľa ich informácií mali podobné problémy aj iné nemocnice, no tie sa takýmto spôsobom späť do hry už nedostali.

Rezort zdravotníctva vec zatiaľ nekomentoval. Počkať si chcú na audit, ktorého výsledky by mali byť známe najneskôr do dvoch týždňov. Pôvodný zoznam zverejnený Vladimírom Lengvarským môže byť podľa nich ešte iný. Zmluvu na dotáciu zatiaľ nepodpísali s nikým.