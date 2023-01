Nie je všetko zlato, čo sa blyští: Vláda nasľubovala stabilné ceny elektriny, realita ale bude razantne iná!

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATSLAVA - Celý národ s napätím čakal, ako to dopadne so schválením rozpočtu, s dohodou s lekármi či s následnými cenami energií, ktoré sú tiež naviazané na rozpočet a na vládou sľúbené zastropenie cien elektriny pre domácnosti. Budú ceny skutočne nedotknuté na pár rokov tak, ako to sľúbila vláda? Nie celkom, Úrad na reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) priniesol konečne prehľad, ako sa zmenia ceny a veru, zdraženie sa bude týkať aj domácnosti, aj keď sa hovoril opak. Firmy dokonca pocítia zdraženie výraznejšie!