Novoročné výpredaje sú tu: Analytička prezradila, aký tovar nájdete teraz v obchodoch za menej peňazí!

BRATISLAVA - Po vianočných sviatkoch už tradične prichádzajú na rad novoročné výpredaje. Tie sa týkajú predovšetkým obchodov a značiek, ktoré ponúkajú odevy a obuv. Uviedla to v analýze analytička Wood & Company Eva Sadovská.

Potvrdzujú to podľa nej aj údaje Eurostatu (priemer za posledných 10 rokov), podľa ktorých práve oblečenie a topánky zaznamenávajú každoročne v úvode roka najvýraznejší medzimesačný pokles cien. V januári oproti decembru klesajú ceny odevov v priemere o 1,3 %, v prípade obuvi o 2,4 %. Výraznejšie zľavy každý rok zaznamenáva dámska obuv. Poznamenala, že v prípade odevov nezohráva rolu, či ide o produkty určené pre dámy alebo pánov, a pokles cien je porovnateľný. Výpredaje sa však týkajú aj vianočného sortimentu, elektroniky či spotrebičov.

Na Slovensku vládne rekordne vysoká inflácia

Aktuálne je podľa jej slov na Slovensku rekordne vysoká inflácia, ktorá v novembri 2022 dosiahla až 15,6 %. "Najviac, takmer 28 %, si medziročne priplácame za potraviny a nealkoholické nápoje. Vyššie sumy na cenovkách sú neprehliadnuteľné aj pri ostatných tovaroch a službách. Napríklad oblečenie a obuv zdraželi o 6 až 7 %, podobne spotrebiče o 5 až 7 %. To, samozrejme, ovplyvňuje nákupné správanie Slovákov. Mnohí v snahe ušetriť tak vyhľadávajú práve výpredaje a zľavy," vysvetlila.

Radšej kvalita ako kvantita

"Napriek tomu by sme nemali výpredajom úplne podľahnúť. Nízke cenovky na tovaroch nás môžu totiž natoľko zlákať, že nakúpime aj to, čo nepotrebujeme. A ak dokonca vo väčšom množstve, v našich peňaženkách to môže urobiť nežiaduci a pomerne veľký prievan. Úplne v poriadku je, samozrejme, kúpiť si taký zľavnený tovar, po ktorom túžime, ale ktorý sme si pred zľavou nemohli dovoliť kúpiť. Výpredaje tak môžeme využiť na nákup kvalitnejších výrobkov, ale za menej peňazí," dodala analytička. Aj pri výpredajoch podľa Sadovskej platí, že "radšej kvalita ako kvantita".