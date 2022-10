Od roku 2023 by sa mali zrušiť povinné príspevky z autorských odmien a honorárov

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Od roku 2023 by už nemuseli autori a umelci odvádzať povinný dvojpercentný príspevok zo svojich odmien umeleckým fondom. Povinnosť odvodu má odpadnúť aj dedičom autorských práv. Vyplýva to z novely zákona o umeleckých fondoch z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.