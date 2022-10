Primátor Matúš Vallo tvrdí, že má dohodnuté milióny z ministerstva, to tvrdí niečo iné!

BRATISLAVA - Stihne Bratislava vyčerpať do konca roka 2023 sumu 100 miliónov Eur z eurofondov určených na električkovú trať do Petržalky? Resp. aká suma bude hradená z euronfondov a kto resp. z čoho sa bude platiť zvyšok? Primátor hlavného mesta Matúš Vallo v rozhovore pre topky.sk tvrdí, že Bratislava o peniaze z eurofondov nepríde a má dohodu s ministerstvom. Štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť to tak jasne nevidí.

Trať do Petržalky má byť, podľa slov primátora Bratislavy, rozfázovaná na dve programovacie obdobia. Čo znamená, že zo sumy 100 miliónov Eur sa minie nejaká časť a zbytok z iných eurofondov na ďalšie obdobia. „Už teraz máme dohodnuté peniaze v hodnote približne 240 miliónov Eur pre električkovú infraštruktúru v Bratislave. Nevidím v tom problém. S ministerstvom sme dohodnutí,“ vyhlásil Matúš Vallo.

Z rozhovoru Matúša Valla k električkovej trati do Petržalky

Rezort dopravy to tak nevidí. Do konca mesiaca ministerstvo čaká na žiadosť o nenávratný finančný príspevok od hlavného mesta, aby Bratislava dostala peniaze, ktoré už minula na stavbu električkovej trate do Petržalky. A čo sa týka dohody na ďalších 240 miliónov pre Bratislavu? Štátny tajomník Jaroslav Kmeť to popiera a hovorí, že milióny z eurofondov sú určené pre celé Slovensko a nie je žiadna dohoda, koľko z toho dostane Bratislava.

Má Bratislava naozaj sľúbené a dohodnuté peniaze?

